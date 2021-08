Totalement évalué: les nouvelles de la PS5 nous laissent toujours le sentiment d’être abandonnés

in

Dans Totally Rated de cette semaine, de nouveaux détails sur le jeu PS5 Abandoned ont fait surface. Nous examinons également non pas un, mais deux nouveaux téléphones Samsung Galaxy et discutons de quelques révélations surprises pour le film Sonic 2.

Abandoned continue d’attiser les flammes de la spéculation alors que nous attendions une mise à jour de l’application qui n’est jamais arrivée – ou du moins pas quand elle était censée le faire.

Nous avions cependant deux nouveaux téléphones Samsung à regarder pour nous occuper – le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 – qui nous ont tous deux impressionnés jusqu’à présent.

Enfin, Idris Elba a divisé Internet en deux lorsqu’il a annoncé via Twitter qu’il jouerait à Knuckles dans Sonic 2, la suite à venir de l’adaptation du jeu vidéo bien faite.

(Crédit image : Blue Box Games Studios)

Que diable se passe-t-il avec Abandoned ?

Nous n’avons pas vu de telles spéculations depuis un certain temps, mais Abandoned – qui n’est certainement pas un redémarrage de Silent Hill, nous le promettons – a continué à attiser les flammes cette semaine alors que le développeur Blue Box a promis de partager plus de détails sur le jeu.

Malheureusement, ces détails continuent de nous échapper car la mise à jour de l’application PS5 d’Abandoned a été retardée en raison de problèmes techniques. Les développeurs insistent sur le fait que le retard est légitime et qu’il n’essayait pas intentionnellement d’induire en erreur les fans avides.

A l’origine (et toujours, par beaucoup) considéré comme un redémarrage déguisé de la série Silent Hill, Abandoned n’a pas encore vraiment pu survoler le nid de coucou. Divers détails incluent des liens avec le légendaire développeur Hideo Kojima, qui avait déjà travaillé sur la démo PT désormais notoirement difficile à trouver – à l’origine un teaser jouable pour un redémarrage de Silent Hill.

La spéculation continue de sévir alors que nous attendons patiemment la mise à jour de l’application PS5 abandonnée, mais jusque-là, nous sommes laissés à la dérive dans le purgatoire. Un peu comme la ville de Silent Hill elle-même.

(Crédit image : Samsung)

Retournez ou pliez, Samsung vous soutient

Passant d’un monde d’horreur à la réalité, l’équipe TechRadar a ensuite examiné deux nouveaux téléphones Samsung : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Le rédacteur en chef américain de TechRadar, Matt Swider, donne ses premières impressions sur le Galaxy Z Fold 3 : « Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est un appât pour les personnes qui se considèrent normalement comme des adopteurs précoces mais qui ont résisté au Fold 2 de l’année dernière. Il a attendu des améliorations telles que la prise en charge du S Pen, une durabilité et une résistance à l’eau accrues dans un smartphone d’apparence familière avec des caméras pour la plupart inchangées.

“C’est toujours cher, mais commence à un prix légèrement inférieur à celui de ses prédécesseurs, ce qui signifie que les premiers utilisateurs en marge peuvent enfin être tentés de rejoindre l’avenir du téléphone pliable.”

Tom Bedford a passé en revue le Galaxy Z Flip 3 et avait également des choses positives à dire : « Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est probablement le meilleur téléphone pliable à clapet du moment – ce qui n’en dit pas beaucoup avec la concurrence limitée – bien que ce ne soit pas le cas. ne présente aucun changement majeur par rapport à son prédécesseur.

“Il a un design robuste et un bel écran, bien que les appareils photo ne soient pas géniaux et que la batterie soit assez petite. Quelques légers ajustements et un prix légèrement inférieur pourraient convaincre ceux qui étaient sur la clôture à propos de tels téléphones auparavant. “

(Crédit image : Paramount Pictures / SEGA)

Je vais avoir un sandwich Knuckles avec un côté d’Idris, s’il vous plaît

Idris Elba a craqué Internet en deux cette semaine en annonçant sur Twitter qu’il exprimerait Knuckles the Echidna dans Sonic the Hedgehog 2. Knuckles complète le trio emblématique de la série, car Tails apparaît également dans la suite aux côtés du flou bleu .

Toc, toc….#SonicMovie2 #Knuckles pic.twitter.com/N1PW5XaCEd10 août 2021

Elba prêtant sa voix à Knuckles a demandé à l’équipe TechRadar de se demander quels autres personnages pourraient apparaître dans la suite et qui les exprimerait?

Bien que nous pensons que Danny DeVito aurait été la personne idéale pour le Dr Eggman, d’autres personnages nous viennent à l’esprit. Bill Fagerbakke (voix de Patrick Star de Spongebob) serait un fer de lance pour Big the Cat. Ou pour quelque chose d’un peu plus étoilé, nous ne pouvons pas penser à un meilleur ajustement pour Shadow the Hedgehog que Robert Pattinson.

