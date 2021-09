in

Fury est venu à la suite du refus de la motion du conseiller conservateur Dave Arnott «Pour la reine et le pays» par le conseil d’Oldham. La motion envisageait l’installation potentielle d’une photo de la reine Elizabeth II dans “un endroit bien en vue” dans chaque école de la région d’Oldham, arborant le drapeau national de la Grande-Bretagne et garantissant que chaque élève connaît l’hymne national et l’histoire du pays.

Elle a été rejetée avec 34 voix contre, avec seulement 10 en faveur de la motion. Il y a eu 7 abstentions lors du vote.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​soutenu la motion tout en affirmant que le rejet était “totalement éhonté”, que “le gouvernement doit le rendre obligatoire”, déclarant que la loi “doit être adoptée”.

Un autre a laissé entendre qu’il appartenait au Premier ministre Boris Johnson d’adopter la loi à la place et a déclaré: «Ce problème ne devrait PAS être une chose locale. Il devrait être adopté au niveau du gouvernement national et publié sous forme de directive aux conseils locaux. »

Tandis qu’un troisième a qualifié la situation d'”insulte” aux militaires.

Ils ont dit : « Quelle blague et une insulte aux personnes et aux membres de leur famille qui ont servi leur pays. »

D’autres ont exprimé qu’ils n’étaient « pas surpris » que le conseil d’Oldham ait choisi de ne pas adopter la motion, l’un d’eux affirmant que la situation montre « qu’il n’y a aucune fierté à Oldham ».

Lors de la réunion avant le vote, le conseiller a déclaré : « Nous pensons qu’il n’y a rien de mal à faire du patriotisme ou à arborer notre drapeau national.

“C’est l’une des nombreuses choses qui unissent notre société.”

Un autre lecteur d’Express.co.uk a affirmé que la motion n’avait peut-être pas été adoptée en raison du grand nombre de réfugiés hébergés dans la région d’Oldham, affirmant qu’ils “ne ressentent probablement aucun lien avec le Royaume-Uni et son histoire et ne soutiendront donc pas le déploiement de notre drapeau national” tout en un autre a blâmé les résidents de la «gauche réveillée».

Certains ont remis en question le patriotisme de la Grande-Bretagne.

L’un d’eux a dit : « Il n’y a plus de fierté britannique dans ce pays !

Tandis qu’un autre disait : « Pourquoi ne voudriez-vous pas arborer le drapeau national ?

Un lecteur a également réitéré l’idée que la motion “devrait être une exigence, pas une demande”, tandis qu’un autre a déclaré que la motion ne devrait pas se limiter aux écoles, déclarant que “chaque bâtiment public devrait par la loi arborer le drapeau de notre nation – les conseils , écoles, musées.

Certains lecteurs ont cependant considéré le déclin différemment et se sont demandé si le refus de la motion était dû au fait qu’elle était interprétée comme une «déclaration politique» plutôt que comme un geste de patriotisme.

Un lecteur a dit : « Le patriotisme n’est pas de la politique. De nombreux pays arborent leur drapeau avec fierté, dommage qu’ils pensent qu’être britannique soit politique”, tandis qu’un autre a ajouté “ce n’est pas de la politique. C’est notre hymne national, notre histoire !