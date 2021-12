Totallee termine 2021 avec 50% de réduction sur la vente de liquidation sur tout le site

Connu pour ses coques d’iPhone ultra-fines, totallee termine l’année avec une grosse braderie de 50% sur tous les produits. Vous pouvez obtenir la réduction en utilisant le code BYE2021.

Accessoires iPhone

Voici quelques exemples de produits totallee.

Coque iPhone 13 Pro Max – Transparente. Cet étui garde votre téléphone comme neuf en le protégeant des rayures et des chutes mineures. Il comporte également une « lèvre » surélevée autour de l’appareil photo pour éviter d’endommager les objectifs.Étui iPhone 13 Pro – Noir givré. Cet étui mat est fait de plastique dur, mais flexible. C’est notre option la plus mince et est la meilleure pour le protecteur d’écran minimaliste ultime.iPhone 13. Un protecteur d’écran en verre bord à bord pour iPhone 13 qui protège des rayures et des éclats.Poignée pour anneau de téléphone. Augmentez votre prise en main et la portée de votre écran avec notre support de bague pour iPhone. De plus, il sert également de béquille.