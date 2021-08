Totally Rated : Call of Duty : Vanguard renvoie la série à la Seconde Guerre mondiale

Dans Totally Rated de cette semaine, nous discutons de la révélation tant attendue de Call of Duty: Vanguard, qui a été révélée dans le jeu dérivé Call of Duty: Warzone battle royale.

L’équipe TechRadar a vécu une expérience de réalité virtuelle insensée avec Far Cry VR, qui a vraiment montré ce que la technologie peut réaliser avec suffisamment d’espace et de ressources.

Enfin, nous vérifions le Cyberpunk 2077 en difficulté, qui reçoit toujours des mises à jour de contenu gratuites et des correctifs post-lancement. Cette semaine, le patch 1.3 était accompagné d’une poignée de DLC cosmétiques gratuits.

(Crédit image : Activision)

On retourne à la Seconde Guerre mondiale avec Call of Duty : Vanguard

Après des mois et des mois de spéculations, de rumeurs et de fuites, le secret le moins bien gardé du jeu a finalement été révélé sous la forme de Call of Duty: Vanguard. Une bande-annonce publiée plus tôt en août 2021 a été suivie d’une révélation officielle dans Call of Duty: Warzone, accompagnée d’une bande-annonce plus longue et de quelques événements de gameplay.

Call of Duty: Vanguard ramène la série à la Seconde Guerre mondiale, vous mettant dans la peau de quatre personnages jouables distincts vaguement inspirés de vrais héros de guerre. La campagne de Vanguard se déroulera sur plusieurs théâtres de conflit, ce qui pourrait faire de cette sortie solo la plus ambitieuse de CoD à ce jour.

Enfin, Vanguard sera naturellement intégré au « métaverse » de Warzone et une nouvelle carte sur le thème de la Seconde Guerre mondiale est en route pour le jeu. De plus, le mode horde multijoueur Zombies est de retour, et il est entre de bonnes mains avec son créateur original, Treyarch, qui a introduit le mode pour la première fois en 2008 dans Call of Duty: World at War.

(Crédit image : Ubisoft)

Far Cry VR rend l’équipe folle

Il y a un tout nouveau jeu Far Cry avant la sortie de Far Cry 6 en octobre, mais ce n’est pas nécessairement le plus accessible. En effet, Far Cry VR est une bête totalement différente de ses homologues sur console et PC, à tel point qu’il a besoin de son propre entrepôt pour être jouable.

Gerald Lynch de TechRadar a décomposé l’expérience Far Cry VR alors qu’il, aux côtés des membres de l’équipe, a eu un aperçu pratique du jeu : « Far Cry VR : Dive Into Insanity est en soi très simple.

“Cependant, les systèmes émergents imbriqués de la série Far Cry ont disparu – il n’y a pas de tueries furtives, pas d’apprivoisement d’animaux, pas d’artisanat et pas de monde ouvert.

“Dive Into Insanity est vraiment un jeu de tir sur rails basé sur des points. Il y a plus en commun ici avec des jeux d’arcade comme Time Crisis ou House of the Dead que l’itinérance libre que nous attendons de Far Cry. Et pourtant dans le contexte d’un jeu de tir multijoueur, c’est bien.Chasser le meilleur score est bien plus une nouveauté lorsque vous êtes physiquement (lire : virtuellement) côte à côte avec vos amis.

“Dive Into Insanity fait un bon travail en recréant la sensation visuelle du troisième opus de Far Cry – toutes les jungles tropicales luxuriantes, les pirates portant des bandanas, les hangars à conteneurs rouillés et les barils qui explosent. Il y a même une fusillade hallucinogène dans une caverne mystérieuse à travers laquelle flottent des créatures marines et les pirates vous tirent dessus depuis le plafond – un point culminant de l’expérience.

(Crédit image : Ubisoft)

“Le périphérique d’arme de Zero Latency VR est également réactif et précis (à condition que vous ayez entré correctement votre taille, c’est-à-dire), vous permettant de basculer à la volée entre une mitrailleuse crachant des balles, Rambo-sing et une plus raffinée et précise- arbalète hit-kill.

“Là où les six joueurs de TechRadar auraient aimé le voir être un peu plus ambitieux, c’était cependant dans sa conception au niveau environnemental – pour la plupart, vous êtes dirigé d’une zone de tir semblable à une arène à une autre, avec des ennemis éloignés à être pris de loin, tandis que vous êtes debout à tirer depuis le rebord d’une grotte ou un téléphérique en mouvement.

“Cela aurait été formidable d’avoir pu tirer parti de la tridimensionnalité inhérente à la réalité virtuelle pour avoir pu déclencher des attaques d’équipe surprise de style tenaille. De plus, la bataille finale contre Vaas et ses copains était un peu tirée aussi, trop dépendant des vagues d’ennemis plutôt que du spectacle d’arrêt dont l’échelle d’un jeu VR pourrait être capable.

“Malgré ces grognements, nous nous sommes beaucoup amusés – et, malgré le manque relatif de dispositions de niveau intéressantes pour naviguer, tout à fait la séance d’entraînement aussi. Sans entrer dans trop de détails sanglants, nous étions en sueur à la fin du jeu. 30 -ish temps d’exécution. Bien que le jeu puisse accueillir jusqu’à huit joueurs, six est probablement l’endroit idéal – vous risqueriez de rencontrer vos amis trop souvent autrement. “

(Crédit image : CD Projekt RED)

Cyberpunk 2077 continue de rouler… maintenant avec du contenu téléchargeable gratuit !

Enfin, Cyberpunk 2077 a vu une nouvelle injection d’intérêt avec le patch 1.3, qui, comme d’habitude, résout une litanie de problèmes allant des bugs révolutionnaires aux problèmes d’arrêt de quête et à d’autres bizarreries étranges.

Cette fois, cependant, CD Projekt Red a regroupé des DLC gratuits avec la mise à jour sous la forme de produits cosmétiques. Ceux-ci incluent de nouvelles vestes élégantes pour V (votre personnage de joueur) ainsi qu’un nouveau skin de véhicule.

Mais ce n’est pas tout, car le plus gros ajout cosmétique est sans doute le look alternatif de Johnny Silverhand, le meilleur ennemi de V, interprété par Keanu Reeves. Son nouveau look peut être activé dans l’onglet « contenu supplémentaire » du menu principal et donne à Johnny une coupe de cheveux fraîchement coupée et une veste noire déboutonnée.

Bien qu’il y ait eu des inquiétudes quant à l’engagement continu de CD Projekt Red envers Cyberpunk 2077, le filet constant de correctifs a maintenu un intérêt modestement élevé pour le jeu. En espérant que plus de correctifs et de suppressions de contenu puissent aider à construire le jeu vers quelque chose de plus grand sur toute la ligne.

