Totally Rated: Enfin, des photos de Spider-Man

Dans Totally Rated de cette semaine, nous avons enfin obtenu la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home que nous attendions depuis si longtemps, et elle regorge de surprises pour les fans de Marvel, nouveaux et anciens.

Matt Swider de TechRadar plonge en profondeur avec le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, qui pourrait en fait être le signe avant-coureur dont les téléphones pliables ont cruellement besoin.

Dans l’actualité des jeux, la Gamescom 2021 s’est déroulée la semaine dernière, et nous avons eu droit à des annonces pour plusieurs nouveaux jeux, notamment le redémarrage de Saints Row, Marvel’s Midnight Suns et bien plus encore.

Les Third Street Saints sont de retour !

Nous savons qu’un potentiel Saints Row 5 est en préparation chez Volition depuis un certain temps, mais nous avons pu le voir de première main à la Gamescom 2021, grâce à Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, où la bande-annonce redémarrée de Saints Row a débuté. hors du spectacle.

Nous avons eu droit à un délicieux clip CG, montrant que la série revient à ses racines de gangland, abandonnant la folie du saut de requin des derniers jeux de la série tout en maintenant la bêtise exagérée qui a rendu Saints Row si spécial.

Bien sûr, les Saints n’étaient pas le seul gang du quartier. Avant Opening Night Live, Xbox avait son propre stream. C’était un peu un pétard humide sans annonces vraiment énormes, mais nous avons pu voir plus de Forza Horizon 5, qui a l’air de mieux en mieux à chaque fois que nous le voyons.

Opening Night Live lui-même regorgeait de projections impressionnantes, cependant. Nous avons eu une date de sortie le 8 décembre pour Halo Infinite, un nouveau regard sur Lego Star Wars: The Skywalker Saga et le remarquablement déroutant DokeV.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : le meilleur pliable de tous les temps ?

Cette semaine, TechRadar a mis à jour sa revue Samsung Galaxy Z Fold 3 et comme il s’agit peut-être de l’appareil qui nous convainc de l’avenir du téléphone pliable, nous avons pensé vous mettre à jour également, avec l’aide de notre rédacteur en chef américain. Chef Matt Swider.

Le dernier épisode de Totally Rated présente une ventilation du téléphone, ses fonctionnalités et une discussion sur les raisons pour lesquelles c’est le meilleur téléphone pliable à ce jour. Assurez-vous de le vérifier ou de lire notre critique liée ci-dessus pour une plongée plus approfondie dans les raisons pour lesquelles nous aimons tant le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Spider-Man: la bande-annonce de No Way Home était géniale

Enfin, après des mois et des mois d’attente, de spéculation et de folie, nous avons obtenu une bande-annonce pour le très attendu Spider-Man : No Way Home !

On dit depuis longtemps que le film mettrait en vedette de nombreux personnages et acteurs de retour des précédents films de Spider-Man, et nous pensons avoir repéré quelques indices qui pourraient conduire à un retour de visages encore plus familiers.

Prenez votre chapeau en papier d’aluminium le plus brillant, car nous aurions pu jurer avoir vu le Daredevil de Charlie Cox dans la bande-annonce, avec une pancarte qui pourrait laisser entendre que l’avocat représentera légalement Peter Parker dans le film. Ça, ou c’est un hareng rouge géant et Marvel nous joue.

D’autres indices étaient un peu plus flagrants. Non seulement Alfred Molina reprend son rôle de Docteur Octopus (glorieusement révélé à la fin de la bande-annonce), mais nous avons également vu une bombe citrouille accompagnée d’un rire très familier.

Willem Dafoe pourrait-il également reprendre son rôle de Bouffon vert ? Nous l’espérons certainement, car Norman Osborn était sans doute l’un des personnages les plus convaincants – et divertissants – de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi.

Revenant un instant à Doc Ock, le bon docteur est capable de s’adresser à Peter par son nom. Il ne reconnaîtrait sûrement que la version Tobey Maguire de Parker ? Si tel est le cas, nous pourrions bien voir des manigances multivers se produire dans No Way Home, en grande partie grâce au docteur Strange, bien sûr.

Autant dire que nous sommes extrêmement heureux de regarder Spider-Man: No Way Home en décembre. Nous sommes sûrs que la bande-annonce n’était pas entièrement sincère avec nous, nous avons donc hâte de voir où nous avions raison et où nous avons été induits en erreur.

