Totaux de remise en forme pour iOS améliorés avec des thèmes de widgets, des graphiques à barres comparables, plus

Les données de remise en forme peuvent être un formidable outil de motivation pour créer des habitudes saines lors de la visualisation claire des ensembles d’informations capturées avec l’Apple Watch. C’est l’objectif de Fitness Totals pour iOS, et la première mise à jour majeure de l’application iPhone lancée l’année dernière va encore plus loin.

Timothy Buck et sa société ont utilisé une méthode éprouvée pour visualiser les informations dans Fitness Totals version 1.1 à l’aide de graphiques à barres. Ces graphiques partageables montrent facilement les statistiques de condition physique au fil du temps pour vous donner une plus large portée sur vos performances dans un domaine donné.

Extraire les statistiques de fitness de l’application et sur votre écran d’accueil avec des widgets est particulièrement utile pour rester motivé. La dernière mise à jour de Fitness Totals inclut des widgets pour les graphiques à barres, naturellement, et les widgets FT peuvent également être thématiques maintenant pour un look plus personnel.

Voici toutes les nouveautés de Fitness Totals 1.1 :

GRAPHIQUES! Comparez facilement votre activité avec nos nouveaux graphiques à barres. DE MEILLEURS WIDGETS ! Nous introduisons deux nouvelles améliorations majeures des widgets. – Thèmes de widgets – Widget graphique CONTRLE AUGMENTÉ Tu peux maintenant – Définissez la date de début de votre moyenne et de tous les totaux de temps – Choisissez entre dimanche et lundi comme début de semaine – Choisissez un thème par défaut pour vos widgets ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES Nous avons ajouté un tas de nouvelles activités depuis le lancement. Nous prenons désormais en charge toutes les activités que vous pouvez connecter sur votre Apple Watch. ET PLUS Améliorations de la conception tout autour, y compris l’iconographie pour chaque activité, une meilleure page de paramètres, un glisser-déposer pour réorganiser les activités sur la page d’accueil, et plus encore.

En savoir plus sur l’application ici. Fitness Totals est disponible sur l’App Store pour 2,99 $.

