Toto annonce une tournée en tête d’affiche en février/mars 2022 aux États-Unis

TOTO reprendra la route au début de 2022. Le groupe commencera le « Dogz d’Oz » tournée mondiale à Las Vegas, Nevada le 25 février. Les premières dates de vente cette semaine sont présentées ci-dessous, tandis que des apparitions supplémentaires seront annoncées dans les semaines à venir.

En avril et mai 2022, TOTO effectuera 18 spectacles supplémentaires dans des arènes américaines avec PÉRIPLE. En juillet et août, le groupe sera en tournée en Europe en tête d’affiche des festivals, en plus de se produire dans des arènes et de grands théâtres, dont une représentation déjà à guichets fermés au Ziggo Dome d’Amsterdam.

Pour les apparitions en gros, American Express les titulaires de la carte peuvent acheter des billets dans certains marchés avant le grand public à partir du mercredi 1er décembre à 10h00 heure locale jusqu’au jeudi 2 décembre à 22h00 heure locale. Une prévente locale suivra le jeudi 2 décembre, avec une mise en vente générale en direct le vendredi 3 décembre à 10 h.

TOTO dates de tournée en tête d’affiche nouvellement annoncées :

25 février – Las Vegas, NV – Théâtre aux Virgin Hotels Las Vegas



26 février – Indio, Californie – Fantasy Springs Resort Casino



28 février – Tucson, AZ – Le Rialto Theatre



02 mars – Midland, TX – Wagner Noel Performing Arts Center



03 mars – Corpus Christi, TX – American Bank Center – Auditorium Selena



Mar. 06 – Mobile, AL – Théâtre Saenger



Mar. 07 – Jacksonville, Floride – Florida Theatre



09 mars – Charleston, Caroline du Sud – Charleston Music Hall



10 mars – Durham, Caroline du Nord – Durham Performing Arts Centre



12 mars – Atlantic City, NJ – Ocean Casino Resort – Ovation Halllee



14 mars – Munhall PA – Carnegie of Homestead Music Hall



15 mars – Detroit, MI – MotorCity Casino Hotel – Sound Board



19 mars – Kansas City, Missouri – Uptown Theatre

TOTO‘s « Afrique » a récemment franchi le cap du milliard de streams sur Spotify. Cet accomplissement témoigne de la découverte continue du répertoire du groupe, aux côtés de la base de fans multigénérationnelle profitant d’une composition qui approche les 40 ans de l’album du groupe. « IV » a été libéré. Co-scénariste David Paich partage : « Cela dépasse un rêve devenu réalité ! Merci à notre famille, nos amis et nos fans ! ‘Afrique’ est le résultat d’un travail d’équipe en studio – résultant en une magie musicale ! Et grâce à Spotify pour aider TOTO connectez-vous avec tant d’auditeurs géniaux. je connais mon co-scénariste Jeff Porcaro sourirait et célébrerait ce moment avec nous. Spotify les flux dépassent les 3,3 milliards de lectures.

TOTO mettra en scène 18 apparitions avec PÉRIPLE dans des arènes à travers les États-Unis. La course commence le 7 avril à la Pechanga Arena de San Diego, en Californie, et se termine le 11 mai au XL Center de Hartford, dans le Connecticut.

TOTO récemment sorti « Avec un peu d’aide de mes amis », un enregistrement d’un concert spécial du 21 novembre 2020 lorsque le guitariste Steve Lukather, chanteur Joseph Williams et Paich est apparu avec la nouvelle gamme de TOTO pour un événement mondial originaire de Los Angeles. Ils ont été rejoints par le bassiste John Pierce, le batteur Robert « Sput » Searight, claviériste/choriste Steve Maggiora, claviériste Dominique « Xavier » Taplin et multi-instrumentiste/chanteur Jambon de Warren. Cette gamme marque la quinzième incarnation de TOTO en considération des membres du groupe ou des sidemen qui ont rejoint ou quitté. Dans les versions DVD et Blu-ray de l’ensemble, un documentaire est présenté à côté de la performance, qui comprend des commentaires de tous les membres du groupe qui sont apparus ce soir-là.

Le 26 février, Lucas et Williams présenté des albums solo séparés via Le Club des Joueurs / Groupe d’étiquettes de mascotte qui a cartographié dans plusieurs territoires à travers le monde. Les deux artistes ont apporté des contributions importantes aux enregistrements de l’autre. En outre, Paich joué sur des pistes sélectionnées sur Lucas‘s « J’ai retrouvé le soleil » et Williams‘s « Locataire ». Les titres sont sortis sur LP et CD, et une édition de luxe en édition limitée est disponible avec les deux titres regroupés.

En juin dernier, Lucas confirmé à Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com qu’il n’y a aucun plan pour TOTO pour enregistrer de la nouvelle musique. « Il n’y en aura pas d’autre TOTO record », a-t-il déclaré. « Ce que nous faisons, c’est continuer à faire ce que nous faisons. Joe et je peux faire [solo] disques et avoir quelques-uns des chats dessus. Et nous pouvons sortir et jouer comme TOTO. Et si nous obtenons le public, nous payons les personnes qui nous ont poursuivis, et nous allons de l’avant. »

Lucas a poursuivi: « Je vais creuser. Je ne me retourne pas facilement. J’ai reçu beaucoup de coups au cours des 45 dernières années et plus – peu importe ce que c’est; c’est long. Donc je peux prendre un Punch, mec, et j’en ai pris beaucoup sur des faux. Mais ça va. C’est derrière moi maintenant. J’ai tout laissé tomber. Paix et amour à tout le monde. Je ne porte aucune haine. Je’ Je me dis : « D’accord, la vie change. Je suis désolé. » Cela m’a brisé le cœur aussi. Mais c’est comme surmonter un divorce – vous devez remonter sur le cheval et le faire. Et c’est ce que nous prévoyons de faire. Il n’y a pas d’ambiance malveillante ou, « Je vais me venger n’importe qui.’ C’est juste une perte de temps. J’ai 63 ans, mec. Je ne veux plus jouer aux jeux. «