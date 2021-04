Toto déplace les apparitions confirmées jusqu’en 2022

TOTO a annoncé que le groupe repousserait toutes les apparitions confirmées jusqu’en 2022. Des dates spécifiques pour les spectacles concernés sont décrites ci-dessous, ainsi que des plans de mise en vente pour de nouveaux événements non publics avant.

Steve Lukather partage: «Dans l’intérêt d’aborder les activités du groupe avec la santé comme principale préoccupation des fans, du groupe, de l’équipe et de tous ceux qui sont touchés lorsque nous commençons les activités, c’était une décision facile à prendre.

«Après quatre décennies et demie sur la route, il a été difficile de vivre les 14 derniers mois dans l’isolement. Joe [Williams], moi-même, le groupe et l’équipe aimerions être à nouveau actifs, le monde navigue toujours dans les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous continuerons d’annoncer des émissions, alors gardez un œil sur les confirmations qui seront partagées dans les mois à venir. Nous avons hâte de partir à l’étranger en 2022. “

Joindre Steve Lukather et Joseph Williams pour le prochain chapitre de leur histoire indélébile sont les nouveaux membres du groupe bassiste John Pierce (HUEY LEWIS ET LES ACTUALITÉS), le batteur Robert “Sput” Searight (NOTE DE FANTÔME, CHIOT SNARKY), et claviériste / chanteur de fond Steve Maggiora (ROBERT JON ET L’ÉPAVE). Claviériste Dominique “Xavier” Taplin (PRINCE, NOTE DE FANTÔME) et multi-instrumentiste / chanteur Jambon Warren (RINGO STARR) se sont séparés sur la poursuite de leur mandat dans l’ensemble. Cette gamme marque la quinzième incarnation de TOTO en considération des membres du groupe ou des sidemen qui ont rejoint ou sont sortis.

Lukather partage: “Quand la musique est interprétée par de grands musiciens, elle honore TOTO. Pour l’avenir, nous sélectionnerons un mix plus large parmi les TOTO catalogue qui comprend les coupes profondes, les succès et les airs de Joe et mes albums solo récemment sortis. Nous ne pourrions pas être plus ravis tous les deux de la réponse mondiale à ces records. Ils ont cartographié partout dans le monde et ont intégré une partie de la musique dans le nouveau TOTO l’ensemble apportera des épices fraîches à la ‘Toto: Le Dogz d’Oz’ tour du monde. Simplement, nous cherchons tous les deux à apporter le passé TOTO au présent et au-delà. ” Williams propose: “C’est toujours un plaisir de réaliser un TOTO montrer, et le modèle est fort et vrai. Un groupe des meilleurs musiciens et chanteurs écrivant et interprétant toutes sortes de chansons sympas. C’est comme ça que ça a commencé et c’est comme ça que ça continue. Bientôt, nous reviendrons vers vous, sur scène, en chair et en os, en élargissant notre plateau avec des coupes encore plus profondes de “ l’héritage ” ainsi que des nouveautés de Lukeet mes nouveaux disques. On a hâte! “

Lukather et Williams sont des amis de longue date depuis qu’ils sont enfants, et des camarades de groupe partageant une histoire profonde et colorée qui a prospéré professionnellement à l’échelle mondiale au cours des dernières décennies. Lukather reflète: «Nous ne pourrions pas être plus en paix avec cette initiative. Il y a un enthousiasme rafraîchissant et optimiste pour entrer dans l’avenir.

“À ce moment là, Joe et je suis le seul membre de longue date du groupe à vouloir continuer à apporter de la musique à notre base de fans multigénérationnelle.

«J’ai passé près de quatre décennies et demie de ma vie en tant que seul membre original qui n’a jamais manqué un spectacle ou un album à nourrir cet héritage tout en permettant à la musique d’exister continuellement dans le cadre des concerts en direct. C’est quelque chose que je ne vais jamais arrêtez de faire, et lorsque nous retournons inévitablement sur la route, cela présente une rare opportunité de réinventer notre avenir personnel tout en préservant simultanément la connexion profonde qui existe avec le public tout en produisant une découverte continue.

Le 26 février Lukather et Joe présenté des albums solo via Le Club des joueurs / Groupe d’étiquettes de mascotte qui a cartographié dans plusieurs territoires à travers le monde. Les deux artistes ont apporté une contribution significative aux enregistrements de l’autre. Aditionellement, David Paich effectuée sur certaines pistes sur Lukatherde “J’ai retrouvé le soleil” et Williamsde “Locataire Denizen”. Les titres ont été publiés sur LP et CD, et une édition de luxe en édition limitée est disponible avec les deux titres regroupés.

Apparitions confirmées en 2022:

14 juillet – Bonn, Allemagne – KunstRasen



15 juillet – Amsterdam, Pays-Bas – Ziggodome



16 juillet – Halle, Allemagne – Peißnitzinsel



19 juillet – Pratteln, Suisse – Z-7 Summer Nights



20 juillet – Tussling, Allemagne – Schlossplatz



21 juillet – Middelkerke, Belgique – Proximus Pop-Up Arena



23 juillet – Vitrolles, France – Festival Jardin Sonore



28 juillet – Schwetzingen, Allemagne – Schlossgarten



29 juillet – Graz, Autriche – Messe Open Air



31 juillet – Varsovie, Pologne – Torwar



10 août – Helsingborg, Suède – Château de Sofiero



11 août – Viborg, Danemark – Paradepladsen



13 août – Copenhague, Danemark – Royal Arena



14 août – Göteborg, Suède – Partille Arena