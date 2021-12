Toto Wolff a déclaré à Max Verstappen qu’il « méritait » le titre dans le texte d’après-course

Max Verstappen a déclaré que Toto Wolff lui avait envoyé un message après le GP d’Abu Dhabi pour le féliciter pour un premier titre mérité.

La saison 2021 est inscrite dans les livres d’histoire de la Formule 1 comme l’une des plus grandes jamais vues, peut-être la meilleure de tous les temps, et le drame qui s’est déroulé à Abu Dhabi était en quelque sorte la fin typique d’une campagne aussi captivante.

Hamilton menait et semblait en route pour la victoire au Grand Prix d’Abou Dhabi, une victoire qui lui aurait assuré un huitième championnat du monde de sa carrière.

Toute la situation a cependant changé dans les phases finales lorsque Nicholas Latifi s’est écrasé, suite à sa bataille avec le Haas de Mick Schumacher.

Cela a déclenché une apparition de la voiture de sécurité, incitant Red Bull à opposer Verstappen pour des pneus tendres, tandis que Mercedes a gardé Hamilton sur ses disques usés, ne voulant pas abandonner sa position sur la piste.

Pendant un certain temps, il n’était pas certain que la course reprenne ou non, mais le directeur de course Michael Masi a lâché les voitures pour un dernier tour épique, mais c’était controversé.

En effet, seules les voitures doublées entre Verstappen et Hamilton ont été autorisées à dépasser, ce qui signifie que pour le dernier tour, Hamilton a été complètement exposé à Verstappen sur des pneus de qualité supérieure, qui a ensuite effectué le dépassement et remporté le championnat du monde.

Dans ce dernier tour, les esprits ont éclaté entre Wolff et Masi à la radio, Wolff exigeant que Masi revienne sur sa décision et rétablisse Hamilton en tant que vainqueur.

Voici l’intégralité de leur échange :

Masi : « Allez-y, Toto. »

Wolff : « Vous devez rétablir ce tour avant, ce n’est pas juste. »

Masi : « Toto… ça s’appelle une course automobile, d’accord ?

Wolff : « Désolé ? »

Masi : « Nous avons fait des courses automobiles. »

Au milieu de toute la controverse, prenons juste un moment pour apprécier ces deux pilotes incroyables, qui méritent tous deux de remporter le titre de cette année et ont été brillants sur et hors piste aujourd'hui. Comme nous sommes bénis d'être témoins de leur grandeur❤️ #f1

Bien sûr, Wolff n’a pas réussi et Verstappen a été sacré champion du monde.

Donc, naturellement, Wolff était réticent à parler au personnel des médias après la course, mais Verstappen a révélé dans une interview avec Sky F1 que le patron de Mercedes lui avait envoyé un texte de félicitations.

Non seulement l’Autrichien a transmis ses félicitations, mais selon Verstappen, il lui a dit qu’il méritait de remporter le titre.

« Toto m’a envoyé un texto, félicitations pour la saison et que je mérite de la gagner », a déclaré Verstappen.

« C’était donc très gentil de sa part, bien sûr, les émotions ont été très vives tout au long de ce dernier tour, des deux côtés, des deux équipes, donc c’est ce que c’est. »