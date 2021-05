Toto Wolff a du «respect» pour les réalisations de Christian Horner

Malgré l’opinion de Nico Rosberg selon laquelle Toto Wolff « n’aime pas beaucoup Christian Horner », le patron de Mercedes F1 a du « respect » pour son rival Red Bull.

Mercedes et Red Bull se serrent les coudes sur et en dehors de la piste cette saison, les courses étant dominées par Lewis Hamilton et Max Verstappen qui semblent prêts pour une bataille royale pour le titre des pilotes.

De retour dans le paddock et dans la salle de conférence de presse, les choses se sont également échauffées verbalement – ​​avec des discussions sur les protestations contre les ailes avant et arrière qui, selon certains, enfreignent les règles en fléchissant trop les voitures.

Wolff et Horner ont été à couteaux tirés, avec Rosberg, maintenant un expert de la télévision, disant à Sky Italia qu’il pense que son ancien directeur d’équipe Mercedes “n’aime pas beaucoup Horner parce qu’il n’est pas toujours, dirons-nous, sympathique avec lui”.

Mais plutôt que de dire si Horner est quelqu’un avec qui il aimerait prendre un verre, Wolff a loué les capacités professionnelles de son homologue depuis qu’il a rejoint Red Bull en 2005.

“Je pense que le travail de Christian est très bon”, a déclaré Wolff, cité par le site Internet de la Formule 1. « Il était le plus jeune directeur d’équipe à avoir remporté un championnat du monde, il en a fait quatre d’affilée.

“L’équipe a toujours été notre concurrent le plus fort et pour cette raison, nous nous battons sans gants sur la piste pour un millimètre d’avantage politique. Mais j’ai du respect pour la personne.

Cette saison a le potentiel d’être la meilleure de la F1 pendant plusieurs années, voire plusieurs, avec Hamilton et Verstappen s’affrontant – et Wolff l’a comparé à un feuilleton.

“C’est super que nous ayons une bagarre entre deux pilotes exceptionnels et le championnat a basculé dans les deux sens”, a déclaré l’Autrichien de 49 ans.

« On dit des choses qui sont bonnes pour le divertissement et j’attribuerais cette phrase au facteur divertissement, ce qui est formidable de parler et d’écrire. C’est de l’action sur la piste et du savon [opera] hors de la piste.

«Nous adorons la bataille. C’est exactement ce que le médecin a prescrit après sept ans. Nous aimons aussi que Ferrari soit de la partie [in Monaco] et nous verrons sans aucun doute McLaren performer en qualifications et en course.

