Toto Wolff a vu en train de couper Valtteri Bottas lors des célébrations de Merc

Le compte rendu d’après-course de Valtteri Bottas aurait été une montre intéressante basée sur une petite interaction entre lui et Toto Wolff dans la voie des stands de Bahreïn.

Le Finlandais n’a pu jouer qu’un rôle très mineur dans l’ouverture de la saison alors que son coéquipier Sir Lewis Hamilton et son rival de Red Bull Max Verstappen ont volé la vedette dans leur bataille tendue pour la victoire.

Alors que Bottas était en retard tout le week-end, il n’a pas été aidé par un rare arrêt lent de son équipage au stand et a été particulièrement agacé par la stratégie de course qui lui a été donnée.

Bottas, qui a déclaré plus tôt cette année qu’il allait être plus exigeant et égoïste dans sa quête de la gloire du championnat du monde, a déclaré dans le paddock de Bahreïn que le plan de course était «trop défensif» et «trop passif».

Et, semble-t-il, il perdait peu de temps à l’interroger avec son chef d’équipe, qui a interrompu la conversation lors des célébrations Mercedes devant le garage.

Wolff, quant à lui, a défendu la stratégie de course de Bottas, affirmant qu’il y avait très peu d’option pour emprunter un itinéraire alternatif avec lui.

«Je pense qu’il n’y avait aucune stratégie sur la table», a déclaré Wolff.

«Parce que nous avons essayé de battre aussi avec Valtteri qui, je pense, changerait de course pour lui ou empêcherait sa course.

«Le résultat que nous ne souhaiterions pas, c’est qu’il a perdu une place au début de la course et qu’il n’a pas pu récupérer l’écart avec les deux pilotes.

«L’arrêt aux stands était là pour réduire Max, et je pense que nous aurions probablement réussi, mais nous avons eu un problème avec le canon de la roue avant droite.

«Et puis je ne sais pas quelle autre stratégie nous aurions pu mettre en œuvre. Le seul arrêt n’était clairement pas possible.

«Le médium ne serait pas arrivé à la fin, le dur de la phase intermédiaire était à court de performances. Il n’y avait aucune autre option disponible.

«Je comprends tout à fait la frustration dans la voiture lorsque vous avez des informations limitées et que vous dites:« Je pense que nous aurions pu faire autre chose ».»

La frustration de Bottas a également été reprise par l’équipe de présentation de Sky Sports F1, l’ancien pilote Paul Di Resta affirmant que la critique ouverte du Finlandais mettrait la «pression» sur Mercedes.

