Toto Wolff accueille le « gagnant » en série George Russell chez Mercedes

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a accueilli George Russell comme « gagnant dans toutes les catégories de course » et attend avec impatience la prochaine étape de sa carrière.

La nouvelle que la plupart des gens savaient venir a maintenant été confirmée – Russell sera un pilote Mercedes en 2022 et s’alignera aux côtés du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

C’est une énorme opportunité que Russell a gagnée grâce à des performances toujours impressionnantes depuis son arrivée sur la grille en 2019, 2021 s’avérant être sa saison la plus solide, ayant déjà remporté des points et un podium.

P2 au Grand Prix de Belgique 2021 était un résultat bien au-delà des capacités attendues de sa machine Williams. Mais avant la Formule 1, Russell était en effet un vainqueur régulier dans ses catégories juniors, y compris les titres GP3 et F2 consécutifs.

Et maintenant, alors que les voitures de Formule 1 changeront radicalement pour 2022, Russell rejoint l’équipe Mercedes qui domine la série depuis 2014, ce qui lui donne la meilleure chance de se battre pour un premier avant-goût de la victoire en F1.

Cela dit, alors que Wolff est heureux d’avoir un gagnant comme Russell dans le giron de Mercedes, il a clairement indiqué que la promotion du Britannique faisait toujours partie de son processus d’apprentissage.

“Dans la perspective de 2022, nous sommes très heureux de confirmer que George aura l’opportunité de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et de rejoindre Mercedes”, a déclaré Wolff.

“Il a été un vainqueur dans toutes les catégories de course – et les trois dernières saisons avec Williams nous ont donné un avant-goût de ce que l’avenir pourrait lui réserver en F1.

“Maintenant, c’est notre défi ensemble de l’aider à continuer à apprendre au sein de notre environnement et aux côtés de Lewis, le plus grand pilote de F1 de tous les temps.”

Hamilton et Valtteri Bottas ont noué un partenariat solide au cours de leurs cinq saisons avec la formation allemande, mais Wolff est convaincu que cette prochaine formation entièrement britannique de Hamilton et Russell peut également produire de bonnes relations.

“Je suis convaincu qu’au fur et à mesure que leur relation se développera, ils formeront une équipe solide et seront à la hauteur de Mercedes sur et en dehors de la piste dans les années à venir”, a confirmé Wolff.

Les discussions entourant les plans des pilotes de Mercedes pour 2022 gronnaient depuis des mois, et maintenant Wolff est soulagé de mettre cela de côté et de se concentrer pleinement sur la lutte pour les titres des pilotes et des constructeurs.

“C’est un poids sur nos épaules d’avoir nos plans pour 2022 clairs et annoncés”, a confirmé Wolff.

“Mais maintenant, nous nous concentrons sur les neuf dernières courses de cette saison et mettons tout en œuvre pour notre défi pour les Championnats du monde de cette année.”

