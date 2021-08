Toto Wolff accuse Red Bull d’alimenter la polémique

in

Toto Wolff a insisté pour que Mercedes essaie de ne pas “alimenter la controverse” mais que Red Bull fasse “le contraire” alors que leur guerre verbale se poursuit.

La lutte pour le Championnat du monde de cette année est tout sauf amicale, l’acrimonie ayant atteint un sommet jusqu’à présent lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Non seulement des barbes ont été échangées dans le feu de l’action après qu’une collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a envoyé le Red Bull se précipiter dans les barrières, mais elles se sont poursuivies jusque tard dans la soirée alors que le Néerlandais condamnait les célébrations de la victoire de son rival alors qu’il était contrôlé. à l’hôpital après l’accident comme “irrespectueux et antisportif”.

Ce sont Wolff et son coéquipier Christian Horner qui sont à l’origine de la plupart des railleries, et l’Autrichien n’a pas pu résister à une autre fouille dans la préparation du Grand Prix de Belgique, la première course après la pause estivale.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview à Motorsport.com s’il était surpris de la façon dont les relations entre les équipes s’étaient détériorées, Wolff a déclaré : « Les relations n’ont jamais été splendides, et cela vient de la pure concurrence que nous avons.

“Mais je dirais que dans la guerre des mots, nous avons essayé de garder notre sang-froid, de garder la tête froide et de ne pas alimenter encore plus la controverse et la polarisation parmi nos fans.

« L’objectif a toujours été de désamorcer. Malheureusement, l’inverse se produit de l’autre côté.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Nous sommes de retour. pic.twitter.com/BjIwKyYltD – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 23 août 2021

Wolff a également précisé que le mauvais sang était simplement entre des individus spécifiques plutôt que les organisations dans leur ensemble, insistant sur le fait qu’il y avait toujours un respect professionnel pour ce que Red Bull essayait d’accomplir à un niveau compétitif.

“Il est très important de ne pas généraliser Red Bull ou Mercedes”, a-t-il expliqué. « C’est vraiment un sport d’équipe et il y a des individus impliqués.

« Ce n’est pas parce que certaines personnes ne s’entendent pas bien que vous manquez de respect à l’autre entité et aux personnes qui y travaillent, qui essaient de faire le meilleur travail possible pour réaliser leurs propres rêves et surmonter leurs propres soucis.

“Il y a donc toujours du respect pour ces organisations, et pour les personnes dans les organisations et pour les personnes dans les équipes.”

Wolff a également discuté du changement d’état d’esprit chez Mercedes qui a résulté du fait de ne plus avoir le tag comme favori pour les deux championnats alors que Red Bull a remporté cinq courses consécutives au début de l’été.

Cependant, le changement d’élan a été corrigé par le recul des tenants du titre en raison de deux grands prix désastreux pour Red Bull en Grande-Bretagne et en Hongrie avant la pause.

“[Stress levels] s’est en fait atténué parce que pendant toutes ces années, nous avons eu la pression de « nous ne pouvons pas perdre », a déclaré Wolff.

“Maintenant, cela a changé en” c’est à nous de gagner ” parce que les chances étaient contre nous. Il y a donc du coup une facilité dans l’approche qui commence à prendre le dessus, ce qui le rend assez agréable.