Toto Wolff admet avoir des doutes sur le retour de Lewis Hamilton la saison prochaine après la défaite controversée du championnat contre Max Verstappen

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, n’a donné aucune assurance que Lewis Hamilton continuerait en Formule 1 la saison prochaine.

Le septuple champion du monde s’est vu refuser un huitième titre record de manière déchirante le week-end dernier alors que Max Verstappen l’a dépassé dans le dernier tour pour sceller son premier triomphe au championnat.

.

Beaucoup ont suggéré que Hamilton s’était fait voler le titre et qu’il pourrait alors quitter le sport

Ce fut une fin extrêmement controversée à ce qui était une saison passionnante, avec des questions posées quant à savoir si le réalisateur Michael Masi aurait dû changer d’avis pour permettre à cinq voitures doublées de passer la voiture de sécurité.

Hamilton a signé un nouveau contrat de deux ans mais Wolff admet qu’il ne sait pas ce que l’avenir réserve au Britannique après les circonstances controversées entourant la fin de la saison 2021.

« Il va nous falloir beaucoup de temps pour digérer ce qui s’est passé dimanche. Je ne pense pas que nous y parviendrons un jour, ce n’est pas possible », a déclaré Wolff.

«Et certainement pas lui (Hamilton) en tant que pilote. J’espère vraiment que nous deux et le reste de l’équipe, nous pourrons surmonter les événements… Mais il ne surmontera jamais la douleur et la détresse causées dimanche.

GETTY

Wolff admet que la route est longue depuis le chagrin du titre

Wolff a indiqué qu’il n’était pas certain qu’il reviendrait lorsqu’on lui a demandé directement si Hamilton serait de retour l’année prochaine.

« En tant que coureur, son cœur dira que je dois continuer car il est au sommet de son art », a-t-il ajouté. «Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche. C’est un homme avec des valeurs claires.

Wolff a déclaré que lui et Hamilton n’assisteraient pas à la cérémonie de remise des prix de la FIA jeudi soir. Le directeur technique de Mercedes, James Allison, serait à Paris pour récupérer le trophée du huitième championnat des constructeurs, record de l’équipe.

« Je ne serai pas là à cause de ma loyauté envers Lewis et à cause de ma propre intégrité personnelle », a-t-il déclaré.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.