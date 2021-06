Toto Wolff admet que la Mercedes W12 ne convient pas à la piste de Bakou

Toto Wolff a déclaré que si Mercedes est très motivée pour réparer les torts de Monaco, la piste de Bakou n’est peut-être pas l’endroit pour le faire pour eux.

Mercedes a perdu le contrôle en tête des deux classements du Championnat du monde après un Grand Prix de Monaco désastreux qui a entraîné un redoutable DNF pour Valtteri Bottas et une P7 plutôt modeste pour Lewis Hamilton.

Pendant ce temps, Max Verstappen a remporté la victoire à Monte-Carlo pour devancer Hamilton de quatre points dans le championnat des pilotes et la solide P4 de Sergio Perez a permis à Red Bull de prendre un point d’avance sur Mercedes dans les constructeurs.

En réfléchissant à un week-end rare pour Mercedes, Wolff a déclaré avoir vu une réponse similaire dans l’usine lorsque les Silver Arrows ont réalisé qu’ils avaient du rattrapage après les tests de pré-saison à Bahreïn.

Et, alors que les champions du monde en titre sont “plus motivés que jamais pour rebondir”, Wolff craint que Bakou ne pose plus de problèmes à la W12.

“Les week-ends comme Monaco sont ceux qui vous incitent à revenir pour plus”, a déclaré Wolff dans l’aperçu de Mercedes à Bakou.

« Rien n’est facile dans ce sport, et c’est pourquoi nous l’aimons. Nous savons que si vous n’êtes pas à ou proche de 100%, cela vous mordra.

«Lundi matin, j’ai vu la même énergie qu’au retour du test de Bahreïn et cela me plaît.

«Nous avons disséqué le week-end, posé des questions difficiles sur nous-mêmes et appris des leçons cruciales. J’aurais aimé pouvoir reprendre la course le week-end dernier.

« Bien que ce soit un circuit urbain très différent de Monaco, nous nous attendons à ce qu’il soit un autre difficile pour nous, ne correspondant pas particulièrement aux caractéristiques et aux traits de la W12.

“Red Bull sera à nouveau fort, tandis que Ferrari et McLaren ont fait de grands progrès récemment.

« Un objectif clé pour nous doit être d’exploiter les opportunités qui s’offrent à nous sur ces pistes atypiques qui ne sont pas adaptées à notre voiture – lorsque les points sont là, nous devons les saisir.

«Il y aura des va-et-vient dans ce combat qui est excitant pour le sport et excitant pour nous.

“Nous nous attendons à un autre défi dans les rues de la ville et après les résultats de la dernière course, nous sommes plus déterminés et motivés que jamais pour rebondir à Bakou.”

Il reste à voir si les craintes de Wolff sont réelles ou s’il s’agit d’une autre tentative de jouer à des jeux d’esprit avec Red Bull…

