Toto Wolff admet que la W12 de Valtteri Bottas n’était « nulle part » à Bakou

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la voiture n’était « nulle part » pour Valtteri Bottas au Grand Prix d’Azerbaïdjan et que le Finlandais a donc perdu confiance.

L’équipe allemande a commencé le week-end de course bien en dehors de son rythme habituel, avec une entrée dans le top 10 s’avérant même difficile à la fin des essais du vendredi.

Mais alors que Lewis Hamilton a trouvé la clé de la récupération, se qualifiant finalement P2, Bottas n’a jamais trouvé un tel rythme et s’est aligné sur la grille de Bakou en P10.

La course n’a pas été meilleure car Bottas n’a pas progressé et une fois la course redémarrée après une défaillance tardive des pneus de Max Verstappen, Bottas a encore coulé et hors des points, terminant finalement P12.

Wolff n’a cependant pas pointé du doigt Bottas, déclarant plutôt que son W12 n’était nulle part, et donc autour d’un «circuit urbain» qui a laissé le Finlandais de mauvaise humeur.

“La voiture n’était nulle part, et quand la voiture n’est nulle part sur un circuit urbain, vous perdez confiance”, a déclaré Wolff à Sky F1.

Mercedes reste donc très méfiante vis-à-vis des circuits urbains, Monaco et maintenant Bakou prouvant qu’ils ne conviennent pas très bien à la W12.

Mais Wolff a déclaré que ce ne sont pas les virages à 90 degrés où le plus de dégâts a été causé, mais les sections serrées et techniques entre les virages sept à 10.

“Les virages à 90 degrés, nous avons été assez compétitifs, c’était tout au long des virages sinueux [turns] sept à dix », a déclaré Wolff en expliquant où Mercedes perdait du temps.

« Vous pouviez voir dans le secteur intermédiaire que nous étions très proches. La voiture était plus rapide dans la ligne droite, mais le secteur intermédiaire a été un choc total. »

Même patron. Même. pic.twitter.com/fvcMBom1Rh – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 juin 2021

Bottas a ensuite dû réfléchir à un jour où il n’avait tout simplement pas le rythme, tout comme en qualifications. Le redémarrage tardif de la course a été particulièrement bas car «les voitures sont passées à gauche et à droite».

« Le sentiment était en fait assez similaire à celui d’hier. Nous ne le comprenons pas très bien, mais nous n’avons définitivement pas assez de rythme », a-t-il déclaré au Motorsport-Magazin.

« Dès le départ, c’était difficile. Je pense qu’une Aston Martin est passée devant moi, il était clairement plus rapide. Et l’une des faiblesses de notre voiture cette année est l’échauffement des pneus. Au redémarrage, je n’avais aucune chance, les voitures sont passées à gauche et à droite. Ce n’était pas amusant.

