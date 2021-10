Toto Wolff admet que Mercedes « s’accroche pour la vie » avec son moteur de Formule 1

Toto Wolff a admis que Mercedes « s’accroche pour la vie » avec la fourniture de moteurs à leurs équipes clientes, sans parler d’eux-mêmes.

Le problème n’a jamais été aussi grave que lors de la journée d’ouverture du week-end du Grand Prix des États-Unis, lorsqu’il a été confirmé que trois des quatre constructeurs utilisant la puissance Mercedes prenaient des pénalités moteur.

Sebastian Vettel et George Russell, respectivement d’Aston Martin et Williams, partiront du fond de la grille sur le Circuit des Amériques après avoir été équipés de leur quatrième moteur à combustion interne (ICE) de la saison.

Valtteri Bottas de Mercedes, quant à lui, en est maintenant à son sixième ICE – le double du nombre autorisé – et encourra une pénalité sur la grille pour la troisième fois en quatre courses, une baisse de cinq positions par rapport à sa qualification.

Cela laisse McLaren comme la seule équipe propulsée par Mercedes à ce jour non affectée à Austin.

Après avoir déclaré dans une interview à Sky Sports que Mercedes avait « quelques problèmes de fiabilité qui reviennent » depuis le milieu de l’année, le directeur de l’équipe des champions du monde, Wolff, a ajouté plus tard lors d’une conférence de presse qu’il était préoccupé par les problèmes qui affligent le équipes clientes.

MISE À JOUR: @ValtteriBottas a remporté son sixième moteur à combustion interne de la saison et subira une pénalité de cinq places sur la grille pour l’#USGP. pic.twitter.com/GRQEibEFep – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 22 octobre 2021

« Je pense que vous voyez que nous souffrons de fiabilité cette année », a déclaré l’Autrichien.

« Nous allons passer au sixième moteur, je pense que c’est pour Valtteri, et ce n’est pas quelque chose que nous choisissons de faire.

« Au contraire, nous essayons de vraiment maîtriser les problèmes et nous n’avons pas compris [them] pleinement.

« Je pense que nous sommes un peu plus près maintenant, donc ce n’est pas toujours que nous soyons littéralement faciles avec les moteurs.

« Nous nous accrochons à la vie pour approvisionner tous les clients et ce n’est pas anodin. »

Wolff a admis que le problème du moteur avait nui aux tentatives de Mercedes de conserver leurs deux titres mondiaux, plus particulièrement la course des pilotes dans laquelle Lewis Hamilton est derrière Max Verstappen de six points après avoir dû perdre 10 places sur la grille en Turquie la dernière fois.

« Je pense que lorsque vous regardez Monza, par exemple, Valtteri a dû partir de l’arrière et nous perdons des points en chemin », a déclaré Wolff.

«Nous essayons de pousser la performance chaque année, et cette année, nous sommes arrivés à un point où cela nous a coûté des points. Au cours des sept ou huit dernières années, cet état d’esprit nous a permis de gagner des courses et des championnats.

« J’aurais donc espéré quelques pénalités en moins et utiliser moins de moteurs, mais cette année, cela nous a vraiment durement touchés.

« McLaren et Aston Martin ont plus de chance et à cet égard, nous devons juste le prendre sur le menton et faire le meilleur travail possible. »

Zak Brown, le PDG de McLaren, était assis aux côtés de Wolff lors de la conférence de presse et n’a exprimé aucun problème de sa part.

« Il y a une grande concurrence, donc lorsque vous poussez, cela mettra toujours en question la fiabilité », a déclaré Brown

« Je dois dire que d’un point de vue McLaren, nous sommes très heureux. Ils ont un palmarès incroyable, donc nous ne sommes pas inquiets. »