Toto Wolff admet que Valtteri Bottas s’est vu «voler» une victoire supplémentaire de Mercedes

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il avait « volé » une victoire à Valtteri Bottas pendant son séjour avec l’équipe.

Bottas a fait ses derniers adieux aux Flèches d’Argent après avoir passé cinq saisons en tant que coéquipier de Lewis Hamilton et aidé Mercedes à poursuivre sa formidable série de victoires au championnat des constructeurs chaque année depuis 2014.

Mais, avant que Bottas ne se dirige vers le coucher du soleil et ne commence à penser à sa vie de pilote Alfa Romeo, il s’est assis une dernière fois avec le patron de Mercedes, Toto Wolff, pour discuter des statistiques qu’il a accumulées pendant son séjour avec l’équipe.

10 victoires. 58 podiums. 19 pôles. Cela a été cinq années incroyables de course pour @ValtteriBottas avec @MercedesAMGF1 👏#KiitosValtteri – nous avons hâte de voir quels succès votre prochaine aventure vous apportera 💙🤍 pic.twitter.com/itJggxBBpv – PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) 20 décembre 2021

Les statistiques clés ont toutes été écrites sur un casque de course d’adieu spécial par Bottas, le dernier domaine discuté étant les victoires en course.

Cela a rappelé un souvenir assez désagréable, le tristement célèbre message radio « Valtteri, c’est James » alors que le Finlandais a été contraint d’obéir aux ordres de l’équipe pour que Lewis Hamilton puisse remporter la victoire au Grand Prix de Russie 2018.

« [You have] 10 victoires », a déclaré Wolff lors d’une discussion avec Bottas lors de leur dernière rencontre.

« Plus Sotchi donc 11. Ou y en avait-il un autre? »

Bottas a répondu : « Il y en a eu quelques-uns où j’ai été cambriolé.

Wolff : « Oui mais celui-ci [Sochi] a été vraiment volé.

Bottas : « Oui mais il y en a eu d’autres comme Bakou où j’ai crevé dans le dernier tour… ce genre de choses. »

Wolff : « Ok, c’était un DNF, mais celui que j’ai volé était Sotchi alors mettez 10 plus 1 ».

Wolff a ensuite suggéré que la porte resterait ouverte à Bottas et à un retour potentiel à Mercedes dans les années à venir.

Le patron de Mercedes a déclaré: « Eh bien, peut-être que vous partez un peu en congé sabbatique avec Alfa Romeo, puis nous verrons combien d’autres [numbers] nous pouvons ajouter.

Bottas a répondu : « La vitesse de ce sport… vous ne savez jamais ce qui vous attend. Au moins je sais pour les prochaines années mais on ne sait jamais [after that]. «

En ce qui concerne les commandes de l’équipe à Sotchi en 2018, Bottas a déclaré plus tôt dans l’année que l’incident à lui seul lui suffisait presque pour quitter complètement la Formule 1.