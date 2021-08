Toto Wolff “agacé”, tous les chefs d’équipe cherchent des explications

in

Toto Wolff a été “agacé” alors que la F1 a accordé des demi-points au GP de Belgique, affirmant que les patrons de l’équipe voulaient tous une explication de Michael Masi.

La première course de Formule 1 de retour de la pause estivale a vu tout sauf du soleil alors que la pluie inondait le circuit de Spa-Francorchamps.

Telles étaient les conditions épouvantables que Masi et Race Control ont retardé le tour de formation de 25 minutes seulement pour suspendre le départ.

Mais, le tour de formation ayant eu lieu, la course était lancée, du moins selon le compte à rebours. Mais alors que cela atteignait la barre des deux heures, même cela a été suspendu car Masi a essayé de trouver une pause dans le temps pour organiser la course.

Finalement, il a demandé une brève procession derrière la voiture de sécurité, une qui a permis d’attribuer un classement et des demi-points.

Max Verstappen, le vainqueur de la course, a remporté 12,5, George Russell avec son podium en a marqué neuf, tandis que Lewis Hamilton, P3 du jour, a ajouté 7,5 à son total.

Wolff n’était pas impressionné.

Il a déclaré à ORF : « Les demi-points sont ennuyeux, mais c’est ce que dit la réglementation. »

Son agacement, cependant, semble avoir plus à voir avec la course, si on peut l’appeler ainsi, même en cours.

Le patron du sport automobile de Mercedes a révélé que beaucoup de ses patrons rivaux, et lui aussi, parleraient de Masi au sujet des décisions de dimanche.

“Nous devons maintenant aller voir comment cela s’est passé”, a-t-il déclaré. « De toute façon, tous les chefs d’équipe vont au Race Control.

“Nous n’aurions clairement pas dû commencer, mais la procédure derrière la voiture de sécurité aurait probablement pu être omise.”

Plus tôt dans la journée, alors que la Formule 1 attendait que la pluie se lève, Wolff avait mis en doute la poursuite de Masi avec une course de deux tours afin de déclarer un résultat.

“Je pense que les deux tours sont les plus dangereux en fait, donc je ne pense pas que cela se produira”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« C’est tout simplement trop dangereux dans l’Eau Rouge, le Raidillon et dans la ligne droite.

« À partir de la deuxième ou de la troisième voiture, vous n’avez presque aucune visibilité, donc même si j’aime la course et aussi le risque de courir, c’est un pas de trop. »