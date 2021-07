Toto Wolff aiderait Valtteri Bottas à trouver un nouveau siège

On en parlait il y a deux ans et ça refait surface… Toto Wolff et un ‘atterrissage en douceur’ pour Valtteri Bottas s’il quitte Mercedes.

Bottas quittera évidemment les champions du monde un jour et les rapports suggèrent que cela pourrait être le plus tôt possible avec George Russell attendant dans les coulisses son siège.

Il pourrait même être annoncé dans les prochaines semaines que Mercedes aura une équipe entièrement britannique pour 2022 avec Russell rejoignant Lewis Hamilton, qui a déjà signé une prolongation de contrat de deux ans.

Mais qu’en est-il alors pour Bottas ? En août 2019, Wolff a parlé d’essayer d’aider à organiser un «atterrissage en douceur» pour le Finlandais dans une autre équipe de Formule 1 compétitive lorsque ses services n’étaient plus nécessaires – et maintenant cette perspective potentielle est réapparue.

« S’il y a une situation où nous voulons donner une chance à quelqu’un d’autre, il ne s’agit pas seulement de ma relation avec lui (Bottas). C’est mon devoir [for him] avoir un grand avenir parce qu’il le mérite », a déclaré Wolff, cité par le journal finlandais Ilta Sanomat.

« Il a été le coéquipier du meilleur pilote de F1 de l’histoire et il n’est pas toujours facile de briller en [that environment]. Mais il a été fantastique.

S’il reste le moindre doute dans l’esprit de Wolff quant à savoir qui conduira la deuxième Mercedes l’année prochaine, Bottas n’a pas fait de mal à ses chances au Grand Prix de Grande-Bretagne où il a connu un week-end propre, a joué le jeu d’équipe en s’écartant pour aider Hamilton sur son chemin vers victoire et a remporté un autre podium à la troisième place.

Wolff l’a décrit comme un « week-end brillant » pour le joueur de 31 ans, ajoutant : « Il était très rapide [in the race], il a mené une course vraiment solide et Lewis vient de derrière sur ce dur [tyre] était dans une autre dimension pour tous les autres sur la bonne voie.

« Mais Valtteri était la deuxième voiture la plus rapide et a aidé Lewis à remporter la victoire. Valtteri est juste un excellent membre de l’équipe et un excellent pilote avec le bon caractère et la bonne personnalité.

Hamilton a également félicité Bottas en déclarant : « Je suis vraiment reconnaissant envers mon coéquipier. C’est vraiment un super coéquipier et sans sa participation, nous n’aurions pas gagné la course.

«Je poursuivais Valtteri et il était si aimable de travailler si bien en tant que coéquipier pour me permettre de passer, afin que je puisse courir après la victoire pour l’équipe.

“C’est un grand esprit sportif, je l’apprécie vraiment.”

Le problème, bien sûr, pour Bottas est que même s’il joue bien son rôle au sein de l’équipe, Mercedes peut avoir du mal à ignorer les performances de qualification toujours impressionnantes de Russell pour Williams.