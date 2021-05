Toto Wolff aimant “ le combat des géants ”

Toto Wolff dit qu’il adore le combat serré cette saison entre les géants que sont Mercedes et Red Bull.

Pour la première fois dans l’ère hybride, Red Bull se battent contre Mercedes cette saison, les deux équipes ayant largement égalé les voitures lors des quatre premiers tours.

Si la bataille reste serrée tout au long de la saison, ce qui est attendu, ce sera la première fois depuis 2018 qu’une autre équipe défie Wolff and co pour le titre.

Néanmoins, l’Autrichien l’apprécie beaucoup.

“Ils [bring out the best in us]», A déclaré Wolff après le Grand Prix d’Espagne.

«Quand on regarde les qualifications d’hier, trois voitures dans un dixième, on ne sait jamais comment ça va se terminer, qui va être en tête et j’espère que ça va rester comme ça jusqu’à la fin de la saison. C’est ce dont le sport a besoin et nous apprécions ce fait.

“C’est donc un combat de géants et j’ai toujours le sentiment que nous n’avons pas le rythme samedi que nous devrions, mais nous semblons être plus rapides dimanche – et j’adore ça.”

2021 ne ressemble à aucune ancienne saison en matière de développement automobile, de nombreuses équipes se tournant déjà vers 2022 compte tenu des changements réglementaires généralisés qui sont introduits.

Lorsque Mercedes et Red Bull décident de le faire eux-mêmes, cela pourrait être un facteur clé dans la lutte pour le titre, et Wolff doute que l’une ou l’autre des parties favorisera énormément une approche par rapport à l’autre.

«Je doute que l’un de nous va aller à l’extrême en termes d’équilibrage du règlement 2021 par rapport à 2022», a-t-il ajouté.

«Vous ne pouvez tout simplement pas abandonner ’21, mais en même temps, chaque semaine que vous perdez pour 2022 vous coûtera d’immenses performances car la pente de développement est tout simplement beaucoup plus raide qu’avec les réglementations matures que nous avons aujourd’hui.

«Il s’agit donc de gains marginaux, il s’agit d’exécuter dans tous les domaines de performances possibles, de limiter les DNF, les erreurs et d’essayer d’extraire toutes les performances que vous avez dans votre voiture et dans votre unité motrice, et cela ira tout le temps. chemin.”

Christian Horner estime également que l’équilibre entre les deux est essentiel et veut s’assurer que Red Bull termine cette saison comme il le fait pour la plupart.

«Nous devons évidemment continuer à développer cette voiture, mais nous devons également garder à l’esprit qu’une toute nouvelle génération de voitures est à venir pour 2022», a-t-il déclaré.

«Il s’agira donc de développer et de se développer efficacement, de se développer dans les contraintes de la conception évidente d’une nouvelle voiture pour l’année prochaine également.

«Cela pose donc son propre défi. Et bien sûr, un calendrier de 23 courses est une saison de marathon, et nous devons nous assurer d’être là pour la seconde mi-temps, car c’est généralement là que nous avons été plus forts.

