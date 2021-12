Toto Wolff appelle à la fin du lobbying des patrons d’équipe sur le directeur de course

Toto Wolff a déclaré que « nous avons tous outrepassé » lorsqu’il s’est agi de parler à Michael Masi cette saison, et convient que ces communications devraient être restreintes.

Les messages radio de l’équipe à la FIA ont commencé à être diffusés sur le fil mondial à la télévision cette saison, donnant aux fans et aux médias un aperçu de la façon dont les équipes communiquent avec le directeur de course Michael Masi pendant les week-ends de grand prix.

Ces messages se sont toutefois enflammés à Abu Dhabi, alors que le championnat du monde était en jeu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a interrogé Masi sur la possibilité de reprendre la course pour les derniers tours dans les conditions de la voiture de sécurité. Et quand il l’a fait, Wolff s’est directement dirigé vers Masi lui-même et a fortement désapprouvé la décision, tandis que les pilotes se préparaient à reprendre la route.

Toto Wolff pense que Mercedes aurait été «presque garantie» d’une victoire légale si son audience sur le GP d’Abou Dhabi avait eu lieu dans un tribunal ordinaire.https://t.co/KMxpTvEEv3 #F1 pic.twitter.com/BxlOn3z1NU – PlanetF1 (@Planet_F1) 17 décembre 2021

Ross Brawn est sorti et a déclaré que ces messages cesseraient, qualifiant d' »inacceptable » que les chefs d’équipe puissent faire pression sur Masi et le mettre sous pression pendant les courses.

Wolff est maintenant d’accord et pense que d’autres membres seniors de l’équipe devraient plutôt prendre le relais et utiliser ce rôle simplement pour signaler les choses au directeur de course – en veillant à ce que personne ne le force à prendre une décision.

« Je pense que les chefs d’équipe ne devraient pas parler directement au directeur de course. Ce devrait être les directeurs sportifs », a déclaré Wolff aux journalistes, cité par ..

« J’irais même un peu plus loin. Je ne pense pas que les directeurs sportifs devraient faire du lobbying auprès du directeur de course ou exercer des pressions.

« Je pense qu’ils devraient pointer du doigt des situations que le directeur de course et ses collègues n’ont peut-être pas repérées, mais pas de lobbying ou de pression. »

Wolff a ajouté que les messages provenant à la fois de Mercedes et de Red Bull étaient dans le meilleur intérêt des équipes, et ils ont profité de l’occasion pour parler directement à Masi.

Cependant, étant donné l’animosité impliquée dans le feu de l’action, le directeur de l’équipe a reconnu que les choses étaient probablement allées trop loin pendant que Masi essayait d’officier à Abu Dhabi.

« C’était bien intentionné, mais je pense que nous avons dépassé les limites… nous avons eu l’opportunité de parler directement au directeur de course et parce que nous nous battons si férocement pour l’intérêt de nos équipes, nous avons tous outrepassé. »