Toto Wolff appelle à un Grand Prix de Londres dans le cadre de l’avenir de la Formule 1

Toto Wolff espère que la Formule 1 ajoutera une deuxième course britannique au programme à l’avenir, dans les rues de Londres.

Le quartier des Docklands de Londres avait été désigné comme un endroit potentiel pour accueillir un grand prix dans la capitale britannique, mais Covid-19 avait suspendu les conversations entourant une course de Londres.

Plutôt que de retirer Silverstone du calendrier, Wolff espère qu’un Grand Prix de Londres ira de pair avec le Grand Prix de Grande-Bretagne – similaire aux États-Unis, où il y aura désormais des courses à Austin et à Miami à l’avenir.

“J’aimerais que nous ayons un grand prix à Silverstone car c’est ce que les fans adorent et Silverstone fait partie du circuit traditionnel des courses de Formule 1”, a déclaré Wolff à Standard Sport.

«Mais courir à Londres serait le meilleur et j’espère que le maire de Londres et [the Prime Minister] M. Johnson a lu ceci et nous y parvenons.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a précédemment parlé de son soutien à l’organisation d’une course dans la ville, le politicien travailliste venant juste d’être réélu au poste.

Alors que le sport cherche à ajouter de nouveaux circuits au calendrier à l’avenir, Wolff espère que Khan sera en mesure de mettre en place des plans pour organiser une course à Londres.

«Il y a des obstacles que nous devrons surmonter», a déclaré Khan en 2017. «J’ai rencontré les nouveaux dirigeants de la F1, ils sont une bouffée d’air frais, ils sont très excitants, ils ont craqué. idées, et s’ils veulent avoir une conversation avec moi, je suis vraiment heureux de parler, d’écouter et de travailler avec eux pour y arriver.

Après que Bernie Ecclestone ait déjà exploré l’idée d’une course à Londres, ces idées ont été renouvelées après que Liberty Media a repris la direction du sport.

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de F1, fait écho aux sentiments de Wolff concernant un Grand Prix de Londres, déclarant précédemment à Standard Sport: «Nous aimerions voir Londres compléter Silverstone, pas le remplacer.»

«Nous avons les moteurs hybrides les plus efficaces au monde et la superstar actuelle est un Britannique, alors courons à Londres pour présenter notre technologie et notre capacité d’innovation, allons-y», a-t-il déclaré. «Allons courir à Londres.»

