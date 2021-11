Toto Wolff assume le nouveau rôle de professeur à Oxford à la Said Business School

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se rend en classe pour travailler avec les étudiants en commerce de l’Université d’Oxford.

Avec Wolff à la barre, Mercedes a connu un succès record en Formule 1, sur une série de sept doubles de titres pilotes et constructeurs consécutifs.

Mais à côté de ses réalisations en Formule 1, Wolff bénéficie d’une histoire réussie en ce qui concerne ses investissements à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du sport.

Cela lui a valu d’être nommé Associate Fellow à la Saïd Business School de l’Université d’Oxford, où Wolff travaillera avec les étudiants pour « former les chefs d’entreprise de demain ».

Ce ne sera pas la première implication de l’investisseur autrichien dans l’école, ayant déjà fait partie de sa série « Leadership in Extraordinary Times – Driven: How to fuel success through adversity », où Wolff s’est concentré sur son leadership pendant la pandémie de Covid-19.

La Formule 1 a été contrainte à des changements majeurs dans ses procédures lors d’un week-end de course et dans les coulisses en raison de la pandémie, ainsi que divers changements de calendrier et un long retard jusqu’au début de la campagne 2020.

Réagissant à l’annonce, Wolff a déclaré au site Web de Mercedes : « Devenir Associate Fellow dans une institution aussi prestigieuse qu’Oxford Saïd est un moment de fierté pour moi.

« Partager mon expérience avec des étudiants, plein d’énergie et de motivation, est très enrichissant et je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de combiner mes passions pour l’entrepreneuriat, le leadership et la culture de la haute performance dans la classe de Saïd.

Au cours de l’année écoulée, Wolff a noué d’étroites relations de travail avec Michael Smets, professeur de gestion à Oxford Saïd, l’Autrichien donnant son avis sur divers sujets, notamment « la santé mentale, la dynamique de la gestion des talents de haut niveau et les défis de la re -inventer les organisations et les industries du futur ».

« Toto est évidemment mieux connu pour sa séquence de victoires consécutives en tant que directeur d’équipe en Formule 1, mais n’oublions pas également ses antécédents en tant qu’investisseur et entrepreneur », a déclaré le professeur Smets.

« Il y a peu de gens qui peuvent traduire les idées entre les mondes du sport et des affaires comme il le peut. Nous attendons avec impatience ce partenariat pour enrichir notre recherche, notre enseignement et notre expérience étudiante. »

La nomination de Wolff à la Saïd Business School court jusqu’en octobre 2023.