Toto Wolff aurait déclaré que Sauber serait «fou» de vendre l’équipe de F1 en ce moment

Ce n’est pas le moment pour les propriétaires de Sauber de vendre l’équipe de F1, dit Toto Wolff selon le journaliste de F1 Michael Schmidt.

Bien que fortement soutenu par Alfa Romeo, qui sont les sponsors en titre de l’équipe, Sauber appartient à Longbow Finance, une société d’investissement basée en Suisse qui comprend plusieurs milliardaires suédois.

Selon divers rapports, ils seraient en pourparlers avec l’ancien pilote de F1 et propriétaire d’une équipe de course américaine, Micahel Andretti, concernant la vente de l’équipe Sauber.

Selon certaines rumeurs, Andretti envisage d’acheter une participation de 80% dans l’équipe Ferrari.

Mais, selon Schmidt, le patron du sport automobile de Mercedes, Wolff, pense que ce serait une erreur pour Longbow Finance de vendre en ce moment.

Il pense qu’ils devraient plutôt attendre un an, voire deux, d’autant plus que la saison 2022 pourrait voir un bouleversement dans la grille qui pourrait encore faire monter l’équipe dans le classement.

« Il y a une offre sur la table », a déclaré Schmidt dans son dernier podcast Auto Motor und Sport.

« La question est maintenant de savoir si le propriétaire de l’équipe de course Sauber en est satisfait ou non. C’est un peu difficile à juger car ils n’ont pas besoin d’argent de toute urgence et sont de grands fans de course.

« Toto Wolff m’a dit : celui qui vend son équipe de F1 maintenant doit être fou.

« L’équipe vaudra beaucoup plus dans un an, et encore plus dans deux ans. La F1 est en plein essor.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

« Ils gagneront même un peu plus cette année qu’en 2019, donc les équipes recevront le paiement intégral.

« De nombreux pays font la queue pour accueillir un grand prix.

« Un changement de réglementation est à venir qui pourrait donner l’égalité des chances, et le plafond budgétaire… personne ne sait qui va gagner.

«Cela génère plus d’intérêt, ce qui signifie plus d’argent et cela signifie que la valeur de l’équipe augmente.

« Toto Wolff dit qu’il ne vendrait certainement pas maintenant. »

Si Andretti achetait une participation de 80% dans l’équipe Sauber, l’Américain serait désireux de mettre Colton Herta dans la voiture, mettant ainsi fin aux chances de Guanyu Zhou et Oscar Piastri de courir en Formule 1 la saison prochaine.

Piastri, cependant, estime que quoi qu’il arrive, il est hors de course.

« Mes chances d’être en F1 l’année prochaine sont extrêmement faibles, je pense fondamentalement aucune », a-t-il déclaré dans une interview avec JAM Sports Management, publiée sur son propre site Web.

« Je connais [Guanyu] Zhou a été très fortement lié à ce siège et aussi [Antionio] Giovinazzi est là en ce moment.

« Je ne pense pas du tout que je serai dans ce siège, je pense que c’est la seule opportunité pour l’année prochaine. Je serais agréablement surpris si c’était moi qui occupais ce siège pour l’année prochaine.