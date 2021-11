Toto Wolff aurait rejeté l’idée de promouvoir George Russell pour les deux dernières courses

Toto Wolff aurait rejeté une suggestion selon laquelle Mercedes devrait appeler George Russell pour les deux dernières courses de la saison.

Il ne reste plus à Russell que les Grands Prix d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi sur son « prêt » de trois ans chez Williams avant que le pilote junior Mercedes ne soit promu dans l’équipe des champions du monde en titre pour 2022.

En rejoignant Lewis Hamilton pour la saison prochaine, le Britannique remplacera Valtteri Bottas qui passe chez Alfa Romeo après cinq ans chez Mercedes.

Mais avec chaque point de plus en plus précieux dans la bataille titanesque avec Red Bull pour les deux titres de cette saison, il a été suggéré en raison de l’incohérence de Bottas cette année que Mercedes pourrait accélérer l’élévation de Russell pour leur donner une main plus forte pour l’Arabie saoudite et Abu Dabi.

Pour l’avant-dernière manche de la saison dernière, le Britannique s’est retrouvé dans une Mercedes au Grand Prix de Sakhir lorsque Hamilton a été testé positif pour COVID-19. Russell a eu un impact immédiat, étant dans le bon rythme et semblant prêt à remporter la course jusqu’à ce que Mercedes fasse une erreur au ravitaillement et qu’il subisse une crevaison ultérieure.

Bien que Bottas ait eu ses moments cette saison, remportant le Grand Prix de Turquie, il a également produit des performances décevantes, dont la dernière en date au Qatar où il a pris un mauvais départ qui l’a fait chuter à la 11e position – après avoir déjà encouru un pénalité de trois places sur la grille pour avoir ignoré les drapeaux jaunes en qualifications.

Un échange Russell-Bottas pour les deux dernières courses a été proposé par le diffuseur de Sky Germany Olivier Zwartyes, qui a déclaré : « J’y penserais en fait.

« Bottas va chez Alfa Romeo, l’air est complètement hors de là. Russell a été tellement amusant cette saison et conduira là-bas la saison prochaine de toute façon, alors pourquoi ne pas lui donner ces deux courses – et Hamilton le soutien ?

Cependant, Zwartyes a indiqué que la perspective avait déjà été mentionnée au directeur de l’équipe Mercedes, Wolff, qui l’a rejeté d’emblée.

« Toto Wolff a déjà été interrogé à ce sujet et a dit » il n’y a rien de tel dans notre équipe « », a déclaré Zwartyes.

L’idée a également suscité une réponse du stratège de course Alexander Bodo, qui travaillait pour Mercedes, et il n’était pas non plus en faveur.

« La situation de pression est si élevée et Mercedes et Bottas sont une équipe bien rodée », a déclaré Bodo à Sky Germany.

« Il y a un autre plan pour Russell à l’avenir. Je pense qu’il serait insensé de le jeter dans ce scénario de pression maintenant alors que le championnat est directement en jeu. »

