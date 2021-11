Toto Wolff a déclaré qu’il avait l’habitude de « mordre » contre Lewis Hamilton au début des années Mercedes, lorsque les frustrations débordaient.

Hamilton a déménagé chez Mercedes en 2013, et le directeur de l’équipe a expliqué qu’il « devait faire remarquer que je ne laisserais pas le pilote dénigrer l’équipe », alors que les choses ne se déroulaient pas comme prévu.

Mais Wolff a également déclaré que lui et Hamilton avaient dépassé cette étape rapidement, même s’il n’exclurait pas de mettre un pilote sur la touche à l’avenir si les choses devenaient trop tendues au sein de l’équipe.

Wolff insiste sur le fait que l’équipe est au-dessus de tout individu, et Hamilton joue absolument son rôle dans cette dynamique en tant que pilote Mercedes.

« Celui qui est devant va absolument essayer de faire comme dans les années Senna-Prost. » Toto Wolff pense que si le titre est en jeu à Abu Dhabi, l'un de Lewis ou Max peut percuter l'autre si cela signifie sécuriser le titre.

« C’est Mercedes », a déclaré Wolff au Daily Mail. «Nous n’avons pas de place pour le génie.

« Même un pilote superstar doit respecter les valeurs de l’équipe. Mais avec Lewis, nous sommes ensemble depuis huit ans maintenant. Ce n’est pas un petit garçon arrogant et gâté.

«C’est un coureur mature qui a remporté sept titres, six avec nous, donc nous pouvons prendre ces moments, cela fait partie de notre rôle d’être parfois une poubelle pour le pilote.

« Dans la voiture, vous pouvez être très frustré et émotif. Vous courez à 200 mph, sous la pluie, vous n’avez aucune idée de l’image globale de la course et des décisions sont prises que vous ne pouvez pas comprendre.

« Dans les premières années, je mordais à Lewis. Il était très jeune et je devais faire remarquer que je ne laisserais pas le pilote dénigrer l’équipe, mais nous sommes partis de là depuis longtemps.

« Néanmoins, je n’hésiterais pas à l’avenir si un pilote parlait mal de l’équipe ou n’était pas approprié, je le traiterais d’abord en interne et si cela ne donnait pas de résultats, je retirerais le pilote de la voiture. Sur le banc, oui.

«Je ne pense pas que ce serait jamais Lewis. C’est un membre de l’équipe, pas un entrepreneur, un chauffeur qui va et vient. Nous sommes ensemble depuis 2013.

« Nous nous connaissons si bien, il y a tellement de confiance et de respect. »

George Russell passera chez Mercedes la saison prochaine pour devenir le nouveau coéquipier de Hamilton, et on s’attend généralement à ce que le jeune prétendant essaie de faire sa marque avec les Silver Arrows lorsqu’il remplacera Valtteri Bottas pour 2022.

Hamilton a récemment déclaré qu’il s’assurerait de « travailler plus dur » pour maintenir son statut de numéro un au sein de l’équipe, mais Wolff a souligné à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas que la relation glaciale entre Hamilton et Nico Rosberg se répète auparavant.

Telle était l’animosité entre les deux, le directeur de l’équipe a admis qu’il était à un pas de mettre un pilote à l’écart lorsque leurs arguments ont atteint leur paroxysme.

« J’étais sur le point de mettre un pilote sur le banc quand c’était Lewis et Rosberg. À deux reprises. En 2014 et 2016 », a déclaré Wolff.

«J’ai dit que je jugerais sur 48 heures si l’on devait s’asseoir. Je ne sais toujours pas qui cela aurait été. Mais c’était il y a longtemps. Il est inimaginable, étant donné la relation que j’ai avec Lewis aujourd’hui, que cela puisse arriver maintenant. »