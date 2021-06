Toto Wolff choisirait George Russell comme troisième pilote devant Verstappen

Il voulait probablement éviter d’attiser les flammes de la spéculation, mais Toto Wolff a déclaré que si Mercedes pouvait avoir une troisième voiture, George Russell la conduirait.

Pas Max Verstappen.

La question a été posée au copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1 dans le cadre de la série Grill The Grid de Formule 1, dans laquelle les pilotes et leurs patrons sont mis sur place avec des défis et des questions amusants.

La dernière en date impliquait qu’un ensemble de chefs d’équipe se soient vus demander s’ils pouvaient avoir une troisième voiture sur la grille, quel pilote de la récolte de 2021 devraient-ils la piloter avec un libre choix.

Alors que certains de ses homologues offraient un raisonnement ludique à leurs réponses, il semblait que Wolff n’était pas d’humeur à élucider.

Sa réponse consistait en deux mots : « George Russell. »

Bien entendu, Russell est généralement considéré comme le prochain en lice pour un siège Mercedes si celui-ci est libéré par Sir Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas, potentiellement dès l’année prochaine.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Si vous pouviez choisir un troisième pilote de la grille 2021 à ajouter à votre équipe, qui choisiriez-vous ? 🤔 Les chefs d’équipe révèlent leurs réponses 👀#F1 pic.twitter.com/TdYAMiYLTa – Formule 1 (@F1) 1er juin 2021

Les deux pilotes actuels des champions du monde ne sont sous contrat que pour cette saison et, pour différentes raisons, leur avenir respectif devrait devenir plus clair à la fin de l’été – Hamilton pour ce qui est de savoir s’il décide que le moment est venu de prendre sa retraite, Bottas’ en fonction de ses performances.

Bien sûr, la réponse la plus évidente à la question serait Max Verstappen, et c’est ce que le PDG de McLaren, Zak Brown, a choisi, expliquant qu’« il est agressif – j’avais l’habitude de courir contre son père, et son père était très bon ».

Verstappen a été lié à Mercedes en tant que successeur potentiel à long terme de Hamilton, mais Wolff n’était clairement pas disposé à alimenter plus de rumeurs sur le pilote Red Bull avec qui son équipe est au milieu de ce qui ressemble à un monde férocement contesté. Bataille de championnat.

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a également accordé un autre vote à Russell pour piloter une troisième voiture théorique aux côtés de Fernando Alonso et Esteban Ocon.

“Je pense qu’ils sont tous assez liés mais peut-être que George ne l’est pas, alors George, si vous regardez ça, si Toto ne vous est pas encore revenu, appelez-moi”, a plaisanté Budkowski.

Le directeur de l’équipe Williams, Simon Roberts, a naturellement opté pour Hamilton, tandis qu’Andreas Seidl de McLaren savait de quel côté son pain est beurré en suggérant à son PDG, Brown, de déclarer : « Il est toujours contrarié de ne pas en avoir eu l’occasion !

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook