Toto Wolff clarifie l’échange de châssis Lewis Hamilton/Valtteri Bottas

Toto Wolff a clarifié la situation entourant l’échange de châssis entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour le Grand Prix de France, affirmant que « cela fait partie du plan ».

Hamilton a conduit le châssis numéro six de Mercedes toute la saison, Bottas prenant désormais cette base et le Britannique passant au châssis numéro quatre à la place.

Bottas a subi un autre changement de châssis plus tôt dans l’année à la suite de son énorme accident avec George Russell à Imola, mais l’équipe a conservé des bases de châssis de rechange de la saison dernière pour les reprendre si nécessaire.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Wolff, a clairement indiqué que cette décision avait été prise pour garantir que les voitures n’accumulent pas trop de kilomètres et ne perdent pas de performances au cours de la saison.

« Nous échangeons des pièces tout le temps, et cela fait partie de la planification : transférer le châssis pour une deuxième saison afin de ne pas accumuler des millions de kilomètres en une seule. Fondamentalement, cela fait partie du plan », a déclaré l’Autrichien à Sky Sports F1 après la deuxième séance d’essais.

“Mais c’est bien d’avoir des retours et si cela calme l’esprit du conducteur, nous avons un châssis de rechange qui est tout neuf – nous pouvons toujours le faire.”

Bottas a été plus rapide que le septuple champion du monde lors des deux séances d’essais libres de vendredi, le Britannique s’étant plaint qu’« il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture » à l’ingénieur de course Pete Bonnington pendant la FP2.

Mais alors que le directeur de l’équipe Mercedes n’a pas tardé à rejeter toute idée de manque de performance sur un châssis par rapport à l’autre, il a déclaré qu’il prendrait en compte les sentiments des pilotes et, s’ils ne se sentent pas à l’aise dans leurs voitures, il assurez-vous que leur châssis est à nouveau échangé.

“C’était le châssis qui était splendide [for Bottas] à Monaco, qui a qualifié Valtteri en [the] avant », a ajouté Wolff.

“Mais tu ne sais jamais [if there are differences], vous écoutez les ingénieurs qui ont dit que tout était testé et rigide, il ne devrait pas y avoir de différence.

“Mais si le conducteur pense que ce n’est pas le cas, alors cela ne vaut certainement pas la peine d’essayer de faire valoir un point ici et vous avez juste besoin de changer.”

