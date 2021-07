Toto Wolff concède Max Verstappen “dans une ligue à part”

in

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a admis que Max Verstappen est dans une “ligue à part” en tête de la grille de Formule 1 du Red Bull Ring.

Le Néerlandais a été en pleine forme ces derniers temps, remportant trois des quatre dernières courses avant le Grand Prix d’Autriche pour le garder à l’écart de son rival le plus proche Lewis Hamilton au classement du Championnat du monde.

Mercedes, quant à lui, n’a jamais perdu quatre courses d’affilée à l’ère du turbo hybride et joue un rôle de second plan derrière Red Bull sur tous les fronts.

Et cela a conduit Wolff à simplement lever les mains et à dire que Verstappen opère à un tout autre niveau par rapport à Hamilton et au reste du Red Bull Ring.

“Je pense que Max est dans une ligue à part, mais peut-être que nous pouvons casser les autres”, a déclaré Wolff aux journalistes avant de voir Lewis Hamilton et Valtteri Bottas aligner respectivement P4 et P5 sur la grille du Grand Prix d’Autriche.

« Il n’y a pas d’endroit spécial où nous perdons beaucoup de temps. La perte est répartie sur tout le tour.

« L’écart avec Max n’est pas choquant, mais comme je l’ai dit, nous perdons sur tout le tour. Il n’y a pas que le pneu, le châssis, le moteur, c’est tout. Nous voyons que nous devons nous améliorer à tous égards.

Avant d’essayer de remporter une troisième course consécutive, Verstappen a exprimé une certaine inquiétude concernant les pneus plus tendres en action lors du Grand Prix d’Autriche, mais espère toujours réussir.

Il a déclaré: “Bien sûr, ce que nous aimons, c’est d’avoir les deux voitures devant, donc nous sommes impatients d’essayer de faire une bonne course et de marquer beaucoup de bons points pour l’équipe et j’espère que cela fonctionnera bien.

“Nous avons bien sûr des composés plus tendres que le week-end dernier, ce sera donc un peu plus difficile à gérer, mais c’est la même chose [problem] pour tout le monde.”

