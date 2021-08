Toto Wolff confirme que la décision de Valtteri Bottas ou George Russell est prise

in

Toto Wolff a confirmé que la décision de savoir lequel de Valtteri Bottas et George Russell conduira pour Mercedes l’année prochaine a été prise.

Mais le directeur de l’équipe des champions du monde n’est pas encore en mesure de révéler publiquement de quel duo il s’agira.

Une annonce avait été prévue pendant les vacances d’été pour savoir qui serait le partenaire de Lewis Hamilton en 2022 – soit Bottas, qui espérait rester pour une sixième saison, soit le pilote junior de Mercedes Russell, approchant de la fin d’un « prêt » de trois ans. chez Williams.

Russell aurait difficilement pu donner une meilleure publicité de ses revendications qu’en plaçant sa voiture au premier rang pour le Grand Prix de Belgique, se qualifiant deuxième derrière Max Verstappen sur le mouillé – une place devant Hamilton et six devant Bottas, qui a également reçu une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir causé une collision lors de la course précédente en Hongrie.

S’adressant aux journalistes après la séance de qualification, Wolff a été demandé à deux reprises par le même journaliste si la décision entre Bottas et Russell avait été prise. Les deux fois, il a répondu « oui », avant d’ajouter une fois : « J’ai toujours été sincère avec vous ».

Mais c’était aussi loin que l’Autrichien irait, avant de donner son point de vue sur la remarquable performance de qualification de Russell.

🤍🤜🤛💜 Quelle journée pour @WilliamsRacing et @GeorgeRussell63 ! #mbFamily pic.twitter.com/IgK0Imvl4z – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 28 août 2021

Wolff a plaisanté en disant qu’il était «un peu déçu parce que [Russell] aurait dû être en pole », a ensuite confirmé que le résultat n’avait rien fait pour influencer la grande décision.

“Je pense que nous savons ce que nous avons avec George”, a déclaré Wolff. « Il a été exceptionnel dans les catégories juniors, il a été exceptionnel chez Williams, il a été exceptionnel quand il a été [racing for Mercedes, deputising for Hamilton] à Bahreïn.

« Si j’avais eu besoin de cette preuve ultime, quelque chose n’aurait pas fonctionné.

« Si cela avait été une décision facile, nous l’aurions prise plus tôt parce que nous savons ce que nous avons avec Valtteri et nous savons ce que nous avons avec George.

« Les deux méritent d’être soignés de la meilleure façon possible car ils font tous les deux partie de la famille et nous les portons haut.

« Il y a donc des avantages et des inconvénients, comme avec n’importe quel alignement de pilotes, et à la fin, il n’y a pas de discussion parfaite.

“Nous devons juste bien gérer la situation, avec le pilote qui ne sera pas dans une Mercedes l’année prochaine, et nous assurer qu’il y a un programme passionnant, et d’un autre côté gérer la situation en interne comme nous l’avons toujours fait.”