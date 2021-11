Toto Wolff pense que l’imprévisibilité de cette passionnante saison de Formule 1 ajoute « une couche d’inconnu » aux préparatifs du Grand Prix du Mexique.

L’attente générale est que l’Autodromo Hermanos Rodriguez conviendra aux voitures de Red Bull, Max Verstappen y ayant gagné en 2017 et 2018.

C’est le premier circuit sur lequel le Néerlandais a triomphé deux fois en Formule 1, à une époque où il goûtait beaucoup moins souvent à la victoire qu’aujourd’hui.

Cela en soi suggère que Red Bull devrait être plus optimiste que Mercedes, pour qui Lewis Hamilton essaie de réduire l’écart de 12 points avec Verstappen au classement du Championnat du monde des pilotes.

Mais Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, pense qu’il y a suffisamment de preuves cette saison pour indiquer que le livre de forme historique ne doit pas être considéré comme un guide définitif pour savoir qui s’épanouira sur une piste spécifique.

Un exemple récent idéal s’est produit la dernière fois au Grand Prix des États-Unis, Austin étant considéré comme un bastion Mercedes mais Verstappen partant avec la victoire.

« Nous sommes tous ravis d’être de retour à Mexico. C’est un endroit tellement vivant, plein de caractère et nous recevons toujours un accueil chaleureux. Nous sommes impatients d’y retourner et l’atmosphère sur la piste est toujours électrique », a déclaré Wolff dans l’aperçu de la course de Mercedes.

« Red Bull s’y est bien passé par le passé et ce n’est pas notre circuit le plus fort. Mais cette année a montré que tout est possible et des circuits où vous étiez auparavant faible, vous êtes soudainement fort et vice versa. Cela ajoute donc une couche d’inconnu dans l’accumulation, ce qui ne fait qu’augmenter l’excitation.

« Nous continuerons à prendre les choses course par course et à nous préparer du mieux que nous pouvons, et nous atterrirons au Mexique prêts à démarrer vendredi, à avoir une bonne compréhension des performances de la voiture et à construire à partir de là. »

Il reste cinq courses dans cette bataille pour le titre classique, le championnat des constructeurs étant également à gagner et les rôles inversés par rapport aux pilotes, Mercedes détenant une avance de 23 points sur Red Bull.

« La dernière course au Texas était une preuve supplémentaire de l’intensité de cette bataille pour le championnat », a ajouté Wolff, dont l’équipe a remporté tous les titres de pilotes et de constructeurs depuis 2014.

«C’est un défi, cela pousse les deux équipes à des niveaux plus élevés et la pression positive que nous mettons sur nous-mêmes rend ce combat extrêmement agréable. Nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement.