“Toto Wolff contre Helmut Marko est ce dont la Formule 1 a besoin”

L’ancien pilote de F1 Gerhard Berger pense que la tension entre Toto Wolff et Helmut Marko est exactement ce dont la série a besoin.

Mercedes a dominé la Formule 1 au cours des sept dernières saisons, mais Red Bull est déterminé à empêcher ses rivaux de remporter huit championnats des pilotes et des constructeurs d’affilée.

Et bien qu’il soit encore très tôt, ils sont actuellement sur la bonne voie pour atteindre cet objectif avec Max Verstappen en tête du championnat des pilotes avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, quatre points devant Lewis Hamilton, tandis que Red Bull est également en tête du championnat des constructeurs. .

La rivalité s’est cependant étendue au-delà de la piste cette saison. Les jeux d’esprit ont été omniprésents, la querelle la plus récente concernant la flexibilité des ailes des challengers Mercedes et Red Bull.

Bien sûr, ce n’est certainement pas nouveau pour Marko, le responsable du programme de pilotes de Red Bull, de dire ce qu’il pense, tandis que Wolff, copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes, n’est pas non plus du genre à reculer.

Mais alors que ces deux-là maintiennent la rivalité hors de la piste de course, Berger, 10 fois vainqueur de la course en Formule 1, est très positif sur la guerre des mots, affirmant que la Formule 1 a besoin d’histoires comme celles-ci.

“C’est génial”, a-t-il déclaré à l’Austria’s Auto Revue, cité par Grandpx.news.

« C’est exactement ce dont la Formule 1 a besoin. Le sport doit avoir ces histoires, il a donc besoin de gars comme eux.

« Helmut Marko est unique avec ses bords durs mais aussi avec sa volonté, sa force, sa façon de faire avancer son équipe à son âge et d’aller à toutes les courses.

Quant à Wolff, Berger a ajouté : « Niki [Lauda] Certes, il l’a beaucoup aidé au début, mais en attendant, il faut dire que Toto est tout simplement un manager exceptionnel qui maîtrise tous les aspects de la Formule 1. »

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Red Bull a sans aucun doute l’un des talents les plus remarquables de la Formule 1 dans ses rangs avec Verstappen.

Mais cela crée des problèmes de l’autre côté du garage, car Red Bull a du mal à trouver un autre pilote capable de suivre le Néerlandais.

Sergio Perez est le dernier à essayer, et bien que ses performances le jour de la course aient été en grande partie solides, ses samedis ne l’ont pas été, ce qui signifie qu’il a souvent été trop loin pour aider Verstappen dans la bataille avec Mercedes.

Mais Berger estime que la RB16B n’est pas encore assez rapide pour que les stratégies fonctionnent contre Mercedes.

“Max est si bon, si dur – regardez comment il fait apparaître chaque coéquipier”, a expliqué Berger.

« Red Bull a construit une voiture rapide, mais pour le moment elle n’est pas assez rapide pour que les stratégies fonctionnent parfaitement. Mercedes a encore un léger avantage.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !