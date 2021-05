Toto Wolff défend la stratégie de Lewis Hamilton sur le “ jour du désastre ” de Mercedes

Toto Wolff a défendu la décision stratégique de Mercedes pour Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Monaco – une décision qui a laissé perplexe le septuple champion du monde.

Sans surprise, se retrouvant dans un train de voitures après avoir pris le départ de la sixième place – promu une place après que le poleman Charles Leclerc n’ait pas été en mesure de prendre le départ – Hamilton avait besoin d’une stratégie inspirée pour remonter l’ordre.

Au lieu de cela, malgré l’abandon de son coéquipier Valtteri Bottas lorsqu’une roue s’est bloquée à un arrêt au stand, le Britannique s’est retrouvé derrière Sergio Perez et Sebastian Vettel pour terminer septième.

Une place devant lui à la fin était Pierre Gasly, que Mercedes avait ciblé avec son appel à la stratégie pour mettre Hamilton sur des pneus durs au tour 30 dans l’espoir d’effectuer le dégagement sur l’AlphaTauri. Il n’a pas été rentable en raison du temps qu’il a fallu aux pneus pour se réchauffer.

«Ce fut une journée désastreuse pour Charles [Leclerc] et ce n’était pas mieux pour nous non plus », a admis Wolff, copropriétaire de Mercedes F1 et directeur de l’équipe, sur Sky F1. «Nous avons manqué de rythme tout le week-end, c’est aussi simple que cela.

«Le dégagement semblait être le seul moyen possible de dégager Gasly et avec le réchauffement des pneus, l’écart qu’il avait auparavant, une seconde / une seconde et demie, lui suffisait à rester en tête.

«Il n’y a pas eu d’erreur, le tour était bon, l’arrêt aux stands était correct, mais ce n’était tout simplement pas suffisant.

«L’échec de l’arrêt au stand que nous avons eu est quelque chose que nous devons comprendre car nous avons complètement usiné l’écrou de roue. Et avec Lewis, nous n’avions tout simplement pas le rythme dans la voiture.

«C’est juste horrible…» 😠 Un mot du Boss à Monaco. 👇 pic.twitter.com/6v5OYjLvKD – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 23 mai 2021

Bien que Wolff ait soutenu que la contre-dépouille avait été la bonne stratégie à tenter, Hamilton a clairement estimé que c’était la mauvaise décision pendant que la course était en cours – exprimant cette opinion sur la radio de l’équipe.

“Comment suis-je encore derrière lui, mec, allez”, a déclaré Hamilton à son ingénieur de course Pete Bonnington après avoir retrouvé Gasly devant, ajoutant plus tard: “Ce qui s’est passé, les gars, je viens de perdre deux places.

«Je ne comprends pas, les gars. J’ai gardé les pneus pour durer plus longtemps. Vous m’avez fait arrêter avant tout le monde.

Immédiatement après la course, Mercedes a été honnête sur ce qui doit se passer comme une rare journée de repos, similaire au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière que Hamilton a raté alors qu’il était écarté du COVID-19 – bien qu’à ce stade, ils aient eu les deux championnats du monde dans le sac.

Maintenant, ils traînent Red Bull à la fois au classement des pilotes – Hamilton a quatre points derrière le vainqueur monégasque Max Verstappen – et au classement des constructeurs.

Un tweet de l’équipe disait: «Difficile à avaler. Cela a été l’un de nos jours les plus difficiles en tant qu’équipe depuis très longtemps.

«Nous devons l’accepter, assumer l’échec, en tirer des leçons et partir d’ici.»

