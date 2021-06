Toto Wolff déplore le manque de rythme de Mercedes “partout” en France

Toto Wolff a déclaré que ses voitures Mercedes devaient trouver le rythme «partout» si elles devaient réviser la Max Verstappen de Red Bull au Grand Prix de France.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont pu se placer P2 et P3 sur la grille lors des qualifications au Paul Ricard, mais Verstappen a toujours cherché à avoir du temps en main sur les Silver Arrows.

Le Néerlandais a décroché sa cinquième pole position en carrière samedi après-midi, les deux Mercedes se séparant des Red Bull alors que Sergio Perez a pris la 4e place dans ce qui mettra en place une course intrigante dimanche.

“C’est un week-end difficile car nous manquons de rythme”, a déclaré Wolff à Sky F1.

“C’est la vérité. Cela avait l’air bien pire plus tôt par rapport à où nous nous sommes retrouvés, mais nous avons juste besoin de gagner partout. Il n’y a pas une partie que nous ne regardons pas afin d’améliorer notre jeu.

Les conditions chaudes en France avaient entraîné une surchauffe des pneus lors des essais sur des pistes de pneus tendres notamment. L’ancien employé et champion du monde 2016 Nico Rosberg a demandé à Wolff si les pneus trop chauds étaient un facteur majeur de leur déficit par rapport à Red Bull, qui avait semblé plus à l’aise avec ses pneus tout le week-end.

“Je ne sais pas si ce n’est pas le contraire avec nous car en Q1 et Q2, la deuxième manche, essentiellement le troisième tour, Lewis a pu aller beaucoup plus vite”, a déclaré le directeur de l’équipe.

“Alors oui, il s’agit de le chauffer dans le bon sens sur le tour de sortie, mais il y a quelque chose là-bas [on the track causing it].

On a également demandé à Wolff pourquoi Mercedes n’avait pas essayé une configuration d’appui plus faible comme Red Bull l’a fait du jour au lendemain en France, mais il n’est pas convaincu que le même commutateur aurait fonctionné pour les Silver Arrows.

Il a ajouté : « Nos simulations nous ont dit que c’était la version la plus lente. Si nous empruntions la voie d’appui inférieur, nous perdrions beaucoup plus dans les virages. Équilibrer cela est assez délicat.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Wolff a déclaré précédemment qu’un échange de châssis prévu entre ses pilotes n’avait aucune incidence sur le manque de rythme général de l’équipe, mais l’équipe a évalué si le châssis était un problème dans l’ensemble.

“Le fait est qu’il y a toujours des éléments que les conducteurs vont examiner et que le châssis en fait partie”, a expliqué Wolff.

« Cette saison, c’est très différent car il n’y a que quatre châssis et ce sont tous des reports de l’année dernière.

« Nous essayons d’atteindre le même kilométrage. Celui que Lewis court maintenant est celui que Valtteri a couru à Bakou, qui était vraiment mauvais là-bas, mais vraiment bon à Monaco.

“Avec le recul, vous pouvez dire si nous devons simplement nous en tenir au même châssis et ne pas les changer, mais ils subissent tellement de tests et sont scannés régulièrement, et je peux vous dire qu’il n’y a rien entre les châssis.”

Hamilton a parlé de son plaisir de pouvoir dissiper le “mythe” selon lequel un changement de châssis a contribué à ses problèmes en pratique, Wolff rejetant de la même manière les pensées selon lesquelles Hamilton avait exprimé des inquiétudes au sujet de sa voiture.

“Non, absolument pas”, a déclaré Wolff avec insistance. « C’est une décision que l’équipe a prise et les pilotes ont été informés en milieu de semaine. Il n’y a même pas eu de commentaire de leur part [the drivers].

« Je pense que c’est juste [possibly] dans l’esprit du conducteur [that something could be wrong] si les choses ne vont pas bien et c’est tout à fait juste.

« Nous avons même proposé un changement de châssis du jour au lendemain, mais non, nous sommes restés avec ce que nous avions. »

Suivez toute l’action du Grand Prix de France avec le live center PlanetF1