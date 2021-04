Toto Wolff déplore une “ énorme perte ” de rythme de Mercedes

Malgré sa pole position, Toto Wolff est préoccupé par la «énorme» perte de temps au tour de Mercedes face à Red Bull en moins de six mois entre les visites à Imola.

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2020 était la course au cours de laquelle Mercedes a remporté son septième championnat du monde des constructeurs consécutif avec un doublé.

Depuis ce concours du 1er novembre, Red Bull a amélioré son jeu et est devenu un sérieux challenger pour l’équipe qui domine la F1 depuis 2014.

Néanmoins, Mercedes a commencé 2021 avec une victoire en course et maintenant une pole position, à la fois par Sir Lewis Hamilton, pour montrer qu’ils ne sont pas prêts à jouer au second violon.

Et pourtant, le directeur de l’équipe Wolff, qui, comme tout le monde chez Mercedes, a insisté sur le fait que Red Bull est désormais favori pour les premières victoires en course de cette saison, pense toujours que Hamilton n’est en pole que pour le deuxième tour de la saison en raison d’une erreur de Max Verstappen lors de sa finale. tour de vol.

L’Autrichien pense que Mercedes fait des progrès par rapport à l’endroit où ils en étaient lors des tests de pré-saison, mais est toujours alarmé par ce qu’il perçoit comme un grand changement de suprématie.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

“La pole a été une surprise car pour le moment nous n’avons pas la voiture la plus rapide”, a déclaré Wolff, qui verra Verstappen et Sergio Perez, respectivement P2 et P3, se liguer contre Hamilton au départ avec Valtteri Bottas étant seulement qualifié. huitième.

«C’était si proche et Max, sans l’erreur, aurait été en pole.

«Mais la perte par rapport à l’année dernière est tout simplement énorme – nous étions six dixièmes d’avance et maintenant nous sommes deux dixièmes de retard. Nous devons donc nous gratter la tête et simplement essayer de trouver la performance.

«C’est une voiture plus rapide qu’à Bahreïn. Je pense que nous avons la voiture dans une meilleure fenêtre d’équilibre, c’est la principale raison de l’amélioration. Nous avons eu des problèmes de conduite à Bahreïn et nous sommes en train de régler ce problème – lentement, nous y arrivons.

«C’est un gros avantage pour eux parce que non seulement deux Red Bulls derrière, mais Perez part avec des pneus tendres afin qu’ils puissent faire deux stratégies différentes.

«Valtteri doit se frayer un chemin à travers les coureurs aux pneus souples, ce qu’il veut et peut, mais je pense que nous sommes un peu en retard.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook