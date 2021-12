Toto Wolff détaille le processus Mercedes après l’intention d’appel du GP d’Abou Dhabi

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a donné un aperçu du processus de réflexion qui s’est déroulé dans les coulisses après que l’équipe a signalé son intention de faire appel du résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Un silence radio complet et total est tombé sur le camp Mercedes après qu’ils aient déposé une intention de faire appel du résultat du Grand Prix d’Abu Dhabi qui a finalement vu le titre du Championnat du monde des pilotes se battre loin de Lewis Hamilton par Max Verstappen dans le tout dernier tour de la saison en très circonstances controversées.

Le signal d’intention a créé une fenêtre de 96 heures pour que Mercedes décide une fois pour toutes si elle emprunterait la voie de la Cour d’appel internationale et emporterait la bataille du championnat du monde hors de la piste et dans la salle d’audience.

Mais, jeudi matin, alors que la date limite approchait à grands pas, Mercedes a officiellement retiré son intention de faire appel – Lewis Hamilton aurait déclaré aux Silver Arrows qu’il ne voulait pas potentiellement remporter un huitième titre de champion du monde record de cette manière.

Avec Verstappen uni à son titre de champion du monde plus tard dans la journée et Mercedes brisant son propre silence auto-imposé, la poussière a finalement commencé à se déposer sur une saison pas comme les autres.

Parmi la période de réflexion, Wolff a eu un aperçu de ce qui se passait exactement dans le camp Mercedes pendant ces quelques jours de silence.

« Après la course, j’ai appelé Jean Todt et [FIA secretary general] Peter Bayer et j’ai dit que je n’étais pas d’accord avec cette décision », a déclaré Wolff aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi, cité par Motorsport.com.

« Bien sûr, je savais que c’était une émotion purement personnelle, car nous devions régler les recours juridiques et savoir si nous pouvions protester du tout, ou contre quoi. Et nous l’avons fait immédiatement dans mon bureau.

« Nous avons tous les ingénieurs, avocats, Ola [Kallenius, Daimler chairman], juste tous ensemble et a décidé de déposer cette protestation.

« Ron Meadows et l’équipe sont allés voir les commissaires à deux reprises, à l’invitation des commissaires. Et puis on a attendu la décision, qui était négative.

« Et puis il s’agissait de retourner à l’hôtel et de bouder, ou de penser à ce qui s’était passé. Ou, au contraire, de célébrer un huitième titre constructeurs avec l’équipe.

« Et c’est ce que j’ai fait – en essayant de repousser la frustration liée à la décision qui a coûté le titre mondial aux pilotes, jusqu’au lendemain. »

Wolff a confirmé que Hamilton était impliqué dans les discussions sur la prochaine étape, à la lumière des rumeurs susmentionnées selon lesquelles le septuple champion du monde ne voulait pas potentiellement remporter le titre numéro huit devant les tribunaux.

« Nous avons passé tous les derniers jours à dialoguer avec la FIA, avec Lewis, Ola et ses collègues pour prendre la bonne décision », a révélé Wolff.

« Et nous avons hésité encore et encore à cette époque entre » nous allons mener à bien cet appel « et » nous allons nous retirer malgré toute la colère et essayer simplement d’améliorer le sport et d’utiliser ce moment pour simplement rendre la prise de décision plus robuste ».

« La décision finale de retirer l’appel a été prise mercredi soir. »