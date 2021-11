Toto Wolff aura la conversation sur les commandes d’équipe avec ses pilotes après que Valtteri Bottas ait battu Lewis Hamilton en pole position au Mexique.

Un jour où Red Bull et Max Verstappen devaient dominer, c’est Mercedes qui s’est imposée lors des qualifications pour le Grand Prix du Mexique.

Bottas a affiché un 1:15.875 pour devancer son coéquipier Hamilton de 0,145 seconde avec Max Verstappen à deux dixièmes supplémentaires.

Mais alors que le 1-2 était un excellent résultat pour Mercedes, c’était dans le mauvais sens, l’équipe ayant besoin de Hamilton devant Bottas.

Le Britannique est le seul des coéquipiers à avoir une chance réaliste de remporter le titre mondial cette année, derrière Verstappen de 12 points avec 133 encore en jeu.

Wolff reconnaît que « rattraper » ces points doit être l’objectif numéro un.

« Un lock-out au premier rang est vraiment agréable car c’était en quelque sorte inattendu », a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes, « mais il s’agit de rattraper ces points précieux. C’est clair.

« Le plus important est de rester en tête au départ, puis à partir de là, il est plus facile de gérer la course. »

Et avec le pilote qui a le plus besoin de points en P2, Wolff admet que les commandes d’équipe pourraient être utilisées à l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Quel tour sensationnel 🚀@ValtteriBottas classe sa pole au Mexique comme l’une de ses meilleures 👌 #MexicoGP 🇲🇽 @pirellisport pic.twitter.com/wpbrCwga0u – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes en avait discuté avant les qualifications, il a répondu : « Non, nous n’en avons pas discuté parce que nous sentions que nous n’étions pas en mesure de l’envisager.

« C’était tellement long de parler de la victoire avant les qualifications, mais la situation est différente maintenant et nous allons l’aborder comme nous le faisons toujours lors de la réunion de stratégie. »

Mais maintenant qu’il a assuré le 1-2 sur la grille, il est sur la table.

« Je suis un coureur, et je sens une telle discussion [on team orders] est quelque chose qui est toujours décevant d’une certaine manière, mais parfois les circonstances l’obligent », a-t-il ajouté selon GPFans.

« Nous allons l’aborder et en discuter d’abord avec Valtteri et Lewis car ils sont tous deux impliqués dans de telles discussions, puis nous verrons si le scénario de la course nous oblige à faire un tel appel. »

Bottas a déjà déclaré qu’il était prêt à aider Hamilton s’il le pouvait.

S’exprimant avant le week-end du GP du Mexique, il a déclaré : « S’il y a une opportunité pour moi d’aider Lewis avec les points, comme voler des points à Max, alors je le ferai parce que je ne suis plus réaliste dans le championnat.

« Je suis un joueur d’équipe et j’en prendrai un pour l’équipe si nécessaire. »

« Mais », a-t-il ajouté, « ma première priorité est toujours d’essayer de gagner. »