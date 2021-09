Toto Wolff dit que Halo a « définitivement » sauvé la vie de Lewis Hamilton

Toto Wolff a déclaré que le Halo avait sauvé la vie de Lewis Hamilton après la deuxième collision majeure cette saison entre le champion du monde et Max Verstappen.

Bien qu’à une vitesse plus lente que leur affrontement à Silverstone, le contact lors de la chicane d’ouverture de Monza n’était pas moins dramatique alors que la Red Bull s’immobilisait en partie sur la Mercedes.

Cette fois, les deux pilotes sont sortis de la course, laissant Daniel Ricciardo remporter le Grand Prix d’Italie face à son coéquipier McLaren Lando Norris.

Hamilton et Verstappen ont pu sortir de leurs voitures indépendamment et retourner aux stands, indemnes, à l’exception du Britannique disant qu’il était “un peu raide” après avoir pris “un petit coup sur la tête”.

Mais le directeur de l’équipe Mercedes, Wolff, pense que le résultat aurait été bien pire sans le dispositif de protection Halo, qui a également été félicité pour avoir sauvé la vie de Romain Grosjean dans son horrible accident de boule de feu lors du Grand Prix de Bahreïn l’année dernière.

“Le halo a définitivement sauvé la vie de Lewis aujourd’hui”, a déclaré Wolff aux journalistes en attendant le verdict de l’enquête des stewards sur la responsabilité de l’incident. L’Autrichien a appris plus tard que Verstappen avait reçu une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie après avoir été jugé “principalement fautif”.

“Cela aurait été un horrible accident auquel je ne veux même pas penser si nous n’avions pas eu le Halo.”

💬 “Les Commissaires Sportifs rendront leur verdict. C’est intense, et ça va durer jusqu’à la fin de la saison.” Un mot du Boss sur le #GPitalien 💙 pic.twitter.com/FdfVlhjuW1 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 12 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Il y avait également eu un incident entre le duo lors de la deuxième chicane du premier tour au cours duquel Hamilton a dû brièvement sortir de la piste, similaire à ce qui s’était passé lors du précédent grand prix de cette année en Italie à Imola.

Et, bien sûr, la collision de Copse qui a entraîné la chute de Verstappen dans la barrière avec un impact de 51G et nécessitant des contrôles à l’hôpital – un accident pour lequel Hamilton a été jugé principalement responsable par les stewards.

“C’est féroce et c’est intense et ils doivent trouver un moyen de se battre les uns contre les autres”, a ajouté Wolff. « Il y aura des accidents si ce n’est pas clair et ce n’est jamais clair en fait.

« Celui de Silverstone, c’était [judged to be] majoritairement. Mais ils savent ce qu’ils font dans la voiture et comment ils s’affrontent, et nous devrions les surveiller avec intérêt et, espérons-le, ne pas avoir huit accidents lors des huit prochaines courses.

« Cela signifie que nous perdrions [the title] de cinq points environ.

Après avoir augmenté son avance de deux points lors des qualifications au sprint, Verstappen prendra une avance de cinq points au classement des pilotes pour le Grand Prix de Russie – mais devra surmonter cette pénalité de grille.