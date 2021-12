Toto Wolff dit que le respect de Christian Horner reviendra lorsque le combat pour le titre de Formule 1 sera terminé

Leurs paroles ont parfois été épineuses, mais Toto Wolff dit que le respect mutuel entre lui et Christian Horner reviendra – après la fin de la saison.

Des barbes ont été échangées toute la saison entre les deux chefs d’équipe, le patron de Mercedes qualifiant Horner de « sac à vent » et de « protagoniste de la pantomime », tout en suggérant qu’il est « inquiet » du fait que Horner aime le liquider en retour.

Leurs coups de boue ont vu de multiples appels les inviter à se calmer, l’ancien quadruple champion du monde Alain Prost a récemment déclaré que leur rivalité était devenue « un peu trop » et le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, les a exhortés à garder un peu de respect entre eux. les uns les autres dans le rodage de la saison.

Mais Wolff tenait à minimiser toute animosité entre les deux – qui comparaîtront ensemble lors de la conférence de presse des chefs d’équipe à Abou Dhabi vendredi – et a insisté sur le fait que la fin de la saison les verra déposer les armes.

« Je pense que nous montrerons du respect après la victoire du championnat, dans les deux sens », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes sur le podcast F1 Nation.

« Mes attentes ont été plus faibles [for winning] car après le Mexique – nous ne pensions même pas que nous serions dans la course aux championnats.

« D’une certaine manière, nous avons toujours ce sentiment et je nourris ce sentiment que nous n’avons qu’à gagner. Si nous étions vraiment dans cette position, je pense, aussi passionnée que cela puisse être entre individus, je pense que cela se calmera. »

Wolff a ensuite été informé par les fans que le sensationnalisme du sport à des fins de divertissement sur Netflix aurait potentiellement pour effet de montrer potentiellement une «fausse» rivalité entre les deux chefs d’équipe – mais il a mis fin à cette pensée en un instant.

« C’est absolument authentique parce qu’il y a tellement en jeu », a-t-il déclaré. « Ce sont des gens ambitieux, des équipes ambitieuses qui se battent vraiment bec et ongles pour ce championnat.

« Une fois que vous y êtes, il n’y a tout simplement aucune capacité dans votre esprit à même créer un espace pour une autre personne. Au moins pour moi, je n’ai pas d’émotions négatives ni positives [towards Horner] mais j’essaie de vraiment rester à cet endroit.

«Parfois, j’étais emporté lorsque j’entendais un commentaire qui m’agaçait, mais seulement deux fois cette saison. Le reste n’est pas une émotion, ni positive ni négative.

« Il est impossible d’avoir une relation juste parce qu’il y a tellement en jeu. Tout le monde essaie de défendre les intérêts de l’équipe.

« Nous sommes aussi des personnalités très différentes, la façon dont nous percevons probablement le monde. Et j’essaie de rester fidèle à ce que je pense être juste et il le fait à sa manière.

« Peut-être qu’à l’avenir nous pourrons en rire, mais pas aujourd’hui. »