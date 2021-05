Toto Wolff dit que les rumeurs de George Russell / Valtteri Bottas sont “ absurdes ”

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a qualifié de «absurde» les discussions sur l’échange de Valtteri Bottas contre George Russell à la mi-saison.

Le début de saison avait été lent pour Bottas, avec Imola un point bas particulier alors qu’il entrait en collision avec Russell alors qu’il se battait à l’arrière des points.

Le Grand Prix du Portugal a cependant été une performance bien améliorée car le Finlandais a pris la pole position, et bien qu’il ne puisse pas transformer cela en victoire, il avait de bonnes chances en P2 avant qu’un problème de capteur ne le fasse retomber de la boîte de vitesses de Max Verstappen.

Même si un rapport a émergé après la course, les ingénieurs de Mercedes avaient perdu confiance en Bottas et voulaient que Russell soit promu dans l’équipe avant la fin de la saison.

«Il y a des troubles à l’usine à propos de Valtteri», aurait déclaré l’ingénieur au Daily Mail.

“Il n’est pas à la hauteur, ce qui a été rendu plus clair par le travail que nous avons vu Russell faire à Bahreïn.”

Mais maintenant, Wolff est intervenu pour annuler le discours en le qualifiant simplement de «non-sens».

“Absurdité. Bottas est vraiment bon, il peut rivaliser avec n’importe qui sur le terrain », a déclaré Wolff à OE24.

«Et encore et encore, il est capable de conduire plus vite que Lewis, comme il l’a fait la dernière fois lors des qualifications à Portimao. Mais en termes de régularité, Lewis est à juste titre Champion du Monde.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Bottas a également nié les rumeurs, affirmant que Mercedes n’est pas une équipe qui coupe et change de pilote comme les autres le font.

“Je sais que je ne serai pas remplacé en milieu de saison, en tant qu’équipe, nous ne faisons pas ça”, a-t-il déclaré aux médias jeudi.

«J’ai un contrat pour cette année et je pense qu’il n’y a qu’une seule équipe qui fait ce genre de chose en F1 et nous ne sommes pas ça.

“Donc [there’s] pas de pression de mon côté. Je sais comment les choses se passent et il y a toujours des taureaux dans les parages. Cela fait partie du sport.

Mercedes a quitté Portimao avec la tête des championnats pilotes et constructeurs alors qu’ils tentent de se classer huit fois de suite dans les deux départements.

Red Bull est de plus en plus fatigué d’être piqué par les limites de la piste, ayant perdu une victoire en course, une pole position et un tour le plus rapide en conséquence.

Wolff a admis que des changements sont nécessaires dans la façon dont les limites de voie sont utilisées, estimant qu’elles devraient être limitées aux virages où il y a un risque de collision.

«Les limites de la piste sont fades parce que le spectateur ne comprend pas pourquoi les tours sont refusés. Pour la FIA, c’est une marche sur la corde raide: quand les gens commencent à aller droit dans les chicanes, cela devient dangereux », a déclaré l’Autrichien.

«Je serais en faveur de l’utilisation des limites de piste uniquement pour les virages présentant un risque de collision.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!