Toto Wolff pense que le livre de forme historique de la Formule 1 n’offre aucun guide sur la façon dont la bataille passionnante du Championnat du monde de cette année sera décidée.

Les deux titres restent à gagner avec Max Verstappen menant Lewis Hamilton de 12 points au classement des pilotes, tandis que Mercedes a 23 points d’avance sur Red Bull chez les constructeurs avant les cinq dernières courses.

Deux de ces grands prix, au Qatar et en Arabie saoudite, se déroulent sur des sites entièrement nouveaux pour la Formule 1 et il est donc impossible de savoir quelle équipe s’avérera la plus rapide là-bas.

Le Mexique, le Brésil et Abu Dhabi fournissent davantage d’indices des éditions précédentes, Red Bull étant en droit d’être confiant sur les deux premiers d’entre eux en particulier sur la base des résultats passés.

Mais Wolff pense que le formulaire pourrait tout aussi bien être jeté par la fenêtre étant donné le déroulement de certaines des courses de cette saison, notamment à Austin où Red Bull a terminé un-trois dans ce qui était auparavant un bastion Mercedes.

Course brillante et bataille stratégique ⚔️ C’est pourquoi nous ❤️ F1 ! #USGP 17 en bas, 5 à parcourir. pic.twitter.com/PTU6ZjojUw – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 25 octobre 2021

« Le Mexique était traditionnellement une piste difficile pour nous, mais cette saison, tout peut changer », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes à Sky Sports F1.

« Nous avons vu où traditionnellement nos plus forts et ils n’ont pas [been] et vice versa, donc je pense vraiment que c’est course par course.

« Je pense que nous avons eu des combats difficiles avec Ferrari en 2018 et ’19 et nous en avons gagné sept [titles] d’affilée, mais ce n’est pas un confort alors que vous êtes dans un championnat difficile.

« L’histoire n’a aucune pertinence – seulement si vous vous arrêtez un jour, vous pouvez regarder les statistiques qui n’intéressent personne de toute façon. »

Voir Verstappen prendre le drapeau à damier à Austin était sans aucun doute un revers pour Wolff, d’autant plus que Hamilton aurait potentiellement besoin de prendre plus de nouvelles pièces de moteur qui entraîneraient une autre pénalité de grille – peut-être même la prochaine fois au Mexique.

Son coéquipier, Valtteri Bottas, a dû purger de telles pénalités lors de trois des quatre dernières courses.

Cependant, face à la plus grande menace pour la domination de son équipe depuis le début de leur course victorieuse, Wolff a insisté sur le fait qu’il relevait le défi et restait optimiste quant au fait que Mercedes pouvait trouver un moyen de conserver ses deux couronnes.

« C’est difficile, mais nous nous amusons, nous en profitons », a-t-il déclaré.

« Je pense que le moral est bon. on y arrive [thinking] nous pouvons gagner toutes les courses et il s’agit d’éviter les abandons, ce sont les tueurs.

« Par conséquent, nous prenons cette pénalité de grille avec les moteurs [with Bottas] mais c’est juste amusant pour tout le monde. Il y a de la pression, mais c’est une pression positive.