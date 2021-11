Toto Wolff dit que Mercedes a le « privilège » d’être toujours dans la lutte pour le titre de Formule 1 en 2021

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se sent « privilégié » avec son équipe toujours en lice pour le titre en direction de Sao Paulo.

Malgré le verrouillage de la première ligne au Grand Prix du Mexique, Mercedes était de loin la deuxième meilleure derrière Red Bull dimanche, avec Max Verstappen prenant la tête dans le virage 1 et contrôlant la procédure à partir de là.

Lewis Hamilton a réussi à repousser la charge du coéquipier Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, pour s’assurer la deuxième place, tandis que le poleman Valtteri Bottas n’a réussi que la 15e place après avoir été renversé par Daniel Ricciardo dans le premier tour.

Bottas a au moins refusé à Verstappen le tour le plus rapide de la course, ce qui a permis à Mercedes de prendre une avance d’un point sur Red Bull dans les constructeurs du Grand Prix de Sao Paulo.

Hamilton a 19 points à rattraper sur Verstappen en tête du championnat des pilotes.

Mais être encore des prétendants à quatre tours de la fin est un privilège en soi, selon Wolff.

« La meilleure chose à propos d’un triple en-tête est que vous n’avez pas à attendre longtemps pour une nouvelle opportunité de retrouver l’élan positif », a-t-il déclaré.

« Nous sommes ravis de revenir au Brésil, les fans sont tellement passionnés et Interlagos est un circuit tellement emblématique.

« Ce n’a pas été notre piste la plus solide ces dernières saisons et a eu tendance à convenir davantage à Red Bull, mais cette année a prouvé que tout peut arriver. C’est aussi le dernier week-end de course de sprint, ce qui ouvre plus d’opportunités.

« Nous allons lancer tout ce que nous avons au Grand Prix du Brésil et aux courses au-delà. Nous avons le privilège d’être encore dans la lutte si tard dans la saison et nous nous attendons à ce que ces titres aillent jusqu’au bout, les deux équipes se battant jusqu’au tout dernier tour.

« Nous avons du rattrapage à faire et nous savons que ce sera une bataille intense, mais nous continuerons à pousser fort et à garder les yeux fixés sur l’objectif final. »

En repensant au Mexique, une course où Wolff a accepté que Red Bull soit dans une ligue à part, l’Autrichien maintient toujours que la victoire était toujours hors de leur portée.

Mais avec la P2 de Hamilton dans une voiture qui n’avait l’air assez bonne que pour la troisième place, Wolff était satisfait de l’effort de limitation des dégâts.

« En repensant à la dernière course au Mexique, c’était définitivement un week-end de limitation des dégâts pour nous », a expliqué Wolff.

« Compte tenu des caractéristiques de la piste, nous savions que ce serait un week-end difficile pour nous et cela s’est avéré être le cas dimanche.

« La victoire n’a jamais été à notre portée, mais Lewis a tout donné pour s’accrocher à cette deuxième place dans une voiture qui aurait probablement dû terminer troisième. C’était une forte poussée défensive de sa part, assurant des points précieux pour les deux championnats.

Quant à Bottas, Wolff est convaincu que le décevant Grand Prix du Mexique du Finlandais ne fera que le rendre plus déterminé à briller à Interlagos.

« Pour Valtteri, son tour de pole samedi a été spectaculaire, ce qui a rendu le résultat de dimanche d’autant plus douloureux après avoir été touché au virage 1 », a admis Wolff.

« Cela signifiait que c’était un après-midi très difficile pour lui, mais nous savons que cela ne fera que le rendre plus déterminé à revenir se battre la prochaine fois. »