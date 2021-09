Toto Wolff double l’accusation de “faute tactique” de Max Verstappen

Yellowstone de Paramount Network diffusera certains des épisodes télévisés les plus attendus de l’année lorsque la saison 4 se déroulera enfin en novembre, avec des fans désespérés de connaître les conséquences du méga-cliffhanger de la finale de la saison 3. Les stars et les producteurs jouent des choses proches du gilet avant la nouvelle saison, […] More