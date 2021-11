Toto Wolff doute de l’opinion de Valtteri Bottas sur l’accord pluriannuel de Mercedes

Toto Wolff n’est pas sûr de l’affirmation de Valtteri Bottas selon laquelle il aurait été aidé par un contrat plus long chez Mercedes.

Au lieu de cela, le directeur de l’équipe estime que le Finlandais a simplement trouvé la situation difficile contre un coéquipier sept fois champion du monde à Lewis Hamilton.

Bottas passe à la fin de cette saison chez Alfa Romeo, Mercedes ayant décidé pour la première fois depuis qu’il les a rejoints en 2017 de ne pas renouveler son contrat d’un an pour la campagne suivante.

DNF au Qatar 🇶🇦 Jour malchanceux pour moi, mais bon de voir @LewisHamilton gagner la course. Continuons à pousser @MercedesAMGF1 !#VB77 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/IqzTylVaP2 – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 21 novembre 2021

Les 11 premières courses décevantes de 2021 signifiaient que George Russell était préféré à Bottas pour 2022 et depuis l’annonce de la décision, il y a eu une amélioration des performances de « l’ailier » de Hamilton.

Cela pourrait bien avoir quelque chose à voir avec la pression pour que son avenir soit supprimé, Bottas ayant un contrat de plusieurs années chez Alfa Romeo et déclarant récemment : « Toto pense que la pression est bonne pour moi.

« Je suis d’accord, la pression pendant un certain temps c’est bien et peut tirer le meilleur parti de toi, mais si tu as de la pression contractuellement pendant neuf ans de ta carrière en Formule 1, d’année en année, ça commence à te ronger de l’intérieur, tu sais ? »

Cependant, Wolff a répondu en suggérant qu’au lieu de ressentir une pression contractuelle, Bottas a subi la pression de Hamilton.

« Je pense que Valtteri est dans une cocotte-minute depuis le début de sa carrière en monoplace », a déclaré l’Autrichien, cité par Motorsport.com.

« Un contrat pluriannuel aurait-il été mieux ? Avec le recul, on peut toujours avoir un avis différent.

« Je pense toujours que c’est un gars formidable et un pilote rapide. Mais je pense aussi que passer des années avec Lewis peut mettre beaucoup de pression sur lui.

Bien que Bottas ait terminé deuxième derrière son collègue au Championnat du monde des pilotes en 2019 et 2020, il n’a jamais été en mesure de relever un défi prolongé comme Max Verstappen l’a fait cette année.

Wolff a reconnu qu’il y avait des « oscillations » dans les performances du joueur de 32 ans, des exemples étant une victoire sereine au Grand Prix de Turquie par rapport à d’autres courses où il s’est retranché au milieu de terrain.

« La vitesse pure est là et quand la vitesse pure entre en jeu avec Valtteri, personne ne peut le battre », a déclaré Wolff. «Regardez la Turquie.

« Mais parfois il y a des oscillations et je me demande si c’est dû à la pression ou à autre chose.

« C’est peut-être la conséquence d’avoir Lewis Hamilton, septuple champion du monde, comme coéquipier. Il n’y a personne d’autre dans le club des 100 victoires, il est le seul.