Toto Wolff du côté “ sensible et vulnérable ” de Lewis Hamilton

Toto Wolff dit que les sensibilités de Sir Lewis Hamilton le rendent vulnérable – mais peuvent aussi être une chose positive.

Le pilote le plus décoré de Formule 1 se dirige vers le Grand Prix de Monaco de dimanche dans le but d’étendre son avance de 14 points sur Max Verstappen alors qu’il tente de remporter un huitième titre mondial sans précédent.

Mais le joueur de 36 ans a récemment révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait des problèmes de santé mentale.

Réfléchissant à la publication de Hamilton, le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1 a déclaré à l’agence de presse PA: «J’ai fait un podcast avec Nico Rosberg il y a quelques années lorsque nous avons parlé de santé mentale et je n’ai pas rencontré une personne très réussie qui n’était pas. t sensible.

«Être sensible signifie que vous êtes vulnérable, mais être sensible signifie également que vous vous sentez mieux que les autres et cela peut être un énorme avantage.

«Lewis évolue constamment et c’est une pente qui ne s’arrête jamais. En tant que personnalité, il est capable de se remettre en question et quand quelque chose se passe, il est le premier à dire «était-ce mon erreur ou pas?

«Cela vous met sur une trajectoire où l’amélioration de vous-même devient un facteur constant.

«Si vous regardez en arrière il y a quelques années, vous voyez une personne qui était beaucoup moins mature, moins capable et moins compétente que la personne ici aujourd’hui, alors nous l’adoptons et nous apprenons les uns des autres.»

Le match de Hamilton a été à son plus haut niveau cette saison avec une autre série de superbes performances.

Il n’a signé qu’une prolongation de contrat d’une saison en février et a laissé entendre au lancement de Mercedes que cette campagne pourrait être la dernière.

Cependant, le Britannique record a depuis indiqué qu’il ne s’arrêterait pas à la fin de l’année – alors pourquoi ce changement d’avis?

«Nous sommes tous des animaux de compétition et, pendant la saison morte, nous tombons en quelque sorte dans un sommeil hivernal», a expliqué Wolff, qui s’attend à ce que Hamilton s’engage à au moins un nouvel accord de deux ans.

«Les ours, les panthères et les loups dorment pendant l’hiver, puis il est temps de se réveiller et c’est pourquoi, dès que le chronomètre est sorti et que ça commence à devenir sérieux, nous prospérons tous.

«Nous serions tous un peu perdus si nous n’avions pas ce sport. C’est un environnement tellement exceptionnel que tout ce que nous ferons par la suite portera ce petit peu d’ennui. Lorsque vous sortez de la F1, il est clair que nous aurons tous besoin d’un certain réajustement. »

Wolff a supervisé la remarquable ascension de Hamilton au sommet du sport, mais leur partenariat n’a pas toujours été simple – en particulier pendant les années de combats intenses de Mercedes lorsque Hamilton et Nico Rosberg se sont battus pour le titre.

«Nous avons vraiment travaillé sur notre relation à travers certaines difficultés pour monter si fortement», a ajouté Wolff.

«Nous sommes amis, partenaires, collègues et nous nous faisons confiance. Nous savons parfaitement quand nous avons des intérêts différents, mais nous sommes si honnêtes et transparents qu’il n’ya jamais d’ordre du jour.

«Lewis a été capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, de motiver l’équipe et d’exceller.

«Vous auriez dû entendre son compte rendu après avoir décroché sa 100e pole position en Espagne. Il a remercié l’équipe. Ce n’est pas un conducteur qui s’enfuit avec son ego.

