Toto Wolff est en partie responsable du lobbying radio de l’équipe lors de la campagne 2021

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a été prêt à admettre qu’il est en partie responsable d’avoir fait pression sur Race Control sur la radio de l’équipe tout au long de la saison 2021.

Wolff, qui a déjà appelé à l’arrêt de ce lobbying l’année prochaine, n’hésite pas à dire qu’il était, comme d’autres, un très grand défenseur de l’autorisation des appels radio entre la FIA et les murs des stands de l’équipe afin de permettre le visionnage les fans d’avoir un aperçu plus approfondi pendant les week-ends de course.

Cependant, alors que ce nouvel ajout à la couverture télévisée était censé promouvoir plus de transparence, il a à son tour permis aux fans de voir un côté plus laid du sport dans lequel les équipes – en particulier Mercedes et Red Bull étant donné la féroce bataille pour le titre qu’ils avaient – essayaient de influencer et faire pression sur le directeur de course Michael Masi pour qu’il prenne certaines décisions.

Wolff veut que cela s’arrête, mais il est plus que conscient qu’il a joué son rôle dans la création de ce nouvel environnement.

Merci ️ pic.twitter.com/Nu9Qu506j0 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 19 décembre 2021

« Je suis d’accord avec Ross », a déclaré Wolff lorsque Motorsport.com lui a demandé s’il était d’accord avec le directeur général de la F1, Ross Brawn, qui a demandé que les directeurs d’équipe soient interdits d’être en contact direct avec la direction de course par radio.

« Mais je blâme également Ross et moi-même parce que nous avons participé à la prise de décision de diffuser davantage de chaînes à des fins de transparence et de divertissement pour les fans.

«Il se passe tellement de choses sur l’interphone que donner aux fans un aperçu de tous les petits drames qui se produisent, comme la voiture en panne, avons-nous une sorte de discussion sur la stratégie, était bien intentionné.

«Mais je pense que nous avons dépassé les limites.

« J’ai besoin de me prendre par le nez, et Christian [Horner]. Nous avons eu l’opportunité de parler directement au directeur de course, et parce que nous nous battons si farouchement pour les intérêts de nos équipes, nous avons tous outrepassé.

« Cela faisait certainement partie des échecs de cette année que sous la pression des chefs d’équipe, la vie du directeur de course n’a pas été rendue plus facile, certainement. »

Mercedes était incroyablement silencieuse après avoir signalé son intention initiale de faire appel du résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi. Cette intention a finalement été retirée le « jour de la date limite » jeudi dernier, mais Wolff a aidé à remplir la chronologie des événements de ces quelques jours cruciaux.