Toto Wolff et Christian Horner se serrent la main et se souhaitent bonne chance

Pour la première fois depuis longtemps, Toto Wolff et Christian Horner se sont serré la main et se sont souhaité bonne chance devant la presse à Abu Dhabi.

Red Bull et Mercedes entrent dans la phase finale de la campagne 2021 avec tout le jeu pour le championnat des pilotes et des constructeurs après une bataille titanesque entre les deux équipes.

Cette bataille s’est déroulée à la fois sur et hors piste, les deux chefs d’équipe s’échangeant des coups verbaux tout au long de l’année, se montrant très critiques l’un envers l’autre à plusieurs reprises.

Ce n’était pas le cas lors de leur dernière conférence de presse de la saison ensemble, les deux se serrant la main et se souhaitant bonne chance avant un week-end de course au cours duquel celui de Max Verstappen et Lewis Hamilton qui marquera le plus de points remportera le titre.

« Bonne chance », a déclaré Wolff en tendant la main pour serrer la main de Horner lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait dire au Britannique.

« Que le meilleur homme et la meilleure équipe gagnent. »

Ce fut un combat qui a changé de cap à plusieurs reprises, Red Bull commençant la saison plus fort mais Mercedes devenant dominant vers la fin, remportant chacune des trois dernières manches.

Tout en admettant que les choses ont été « intenses » entre lui et Wolff et le resteront à l’avenir, Horner a tenu à attirer l’attention sur le travail acharné des deux équipes.

« Exactement. Exactement ça », a répondu Horner à Wolff.

« Ça a été une compétition intense, ça a été intense entre nous deux, ce sera intense l’année prochaine et l’année d’après.

«Mais, vous savez, nous avons deux grandes équipes. Nous sommes séparés d’environ 15 milles au Royaume-Uni et je pense que l’engagement qui a été pris a été phénoménal.

«Je ne peux pas parler pour l’équipe de Toto mais je sais que notre équipe vient d’être exceptionnelle cette année tout au long de la pandémie, à travers tous les défis, les triples, tout ce que nous avons eu à nous lancer. Je pense que ça a été exceptionnel.

« Et il ralentirait un peu, ça aiderait certainement. »

Les pilotes principaux des chefs d’équipe se sont réunis à plusieurs reprises cette saison, et beaucoup s’attendent à ce qu’ils le fassent à Abu Dhabi avec un accident qui pourrait décider de l’issue du championnat.

Horner et Wolff ont tous deux déclaré lors de la conférence de presse qu’ils espéraient que ce n’était pas le cas et souhaitaient que les choses soient décidées sur la bonne voie plutôt dans la salle du steward.