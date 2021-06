Toto Wolff et Lewis Hamilton «tous deux détruits» après le verrouillage de Bakou

Toto Wolff a déclaré que lui et Lewis Hamilton s’étaient sentis “détruits” après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Britannique ayant raté l’occasion de reprendre la tête du championnat du monde.

Hamilton avait réussi un superbe exploit en plaçant sa Mercedes sous-performante au premier rang à Bakou.

Même si son arrêt au stand a été entravé par l’attente que Pierre Gasly le dépasse, le laissant derrière Max Verstappen et Sergio Perez, il était toujours en position pour ce qui était un podium improbable après ses ennuis aux essais.

Après la défaillance tardive des pneus de Verstappen, la course a été signalée par un drapeau rouge avant un sprint de deux tours jusqu’à la ligne d’arrivée, Hamilton a eu une chance en or de prendre une place dans les deux premiers et de se réaffirmer dans sa quête d’un huitième mondial sans précédent. Championnat.

Le redémarrage a vu le pilote Mercedes actionner accidentellement un interrupteur qui a considérablement modifié l’équilibre de ses freins sur la ligne, ce qui signifie qu’il s’est fortement verrouillé et a continué tout droit au virage 1 – laissant Hamilton sans point pour la première fois en 54 les courses.

“Nous sommes tous les deux détruits, pour être honnête”, a déclaré Wolff, cité par Motorsport.com. «Pour lui, évidemment, en tant que pilote, vous l’avez, c’est si proche et puis tout est parti.

« Nous devons juste être les meilleurs – les meilleurs d’entre nous et les meilleurs que nous ayons. Et nous n’avons pas donné aux pilotes un package compétitif ce week-end. C’est loin d’être un package compétitif.

« C’est la frustration. Il n’y a pas que l’incident à la fin qui frustre. Dans l’ensemble, cela ne répond pas à nos propres attentes. Nous tous ensemble – Lewis, les ingénieurs, moi-même, tout le monde dans l’équipe. »

Il a ajouté : « Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien comme elles l’ont fait au cours des dernières années – sur le plan opérationnel, nous ne sommes pas à notre A-game.

« Nous n’avons pas vraiment trouvé le point idéal de la voiture lors des qualifications et de la course, d’avoir une voiture de qualification rapide et une voiture de course rapide.

« Il y a tellement de choses que nous devons améliorer que je veux juste m’y mettre dès maintenant, après cet appel, afin de m’assurer que nous sommes réellement en mesure de concourir pour ce championnat.

« Vous ne pouvez pas continuer à perdre des points, comme nous l’avons fait à Monaco et ici. Ce n’est tout simplement pas acceptable pour nous tous.

Lewis Hamilton : “C’est un marathon, pas un sprint.” Aussi Lewis: #F1 pic.twitter.com/Zoz6J162cC – Planète F1 (@Planet_F1) 6 juin 2021

Les difficultés de l’équipe ont également été exacerbées par le manque de compétitivité du côté du garage de Valtteri Bottas – le Finlandais ne se qualifiant que P10 et terminant en dehors des points lors de son pire week-end dans une voiture Mercedes du point de vue de la vitesse absolue.

Parallèlement au labeur enduré par Mercedes à Monaco avant ses ennuis à Bakou, on a demandé au directeur de l’équipe s’il pensait que les dernières semaines avaient été les plus difficiles de son temps avec l’équipe jusqu’à présent.

“Oui, ce sont les plus durs”, a confirmé Wolff. “Parce que ne pas avoir de performance à Monaco, et Valtteri, qui aurait été solide sur le podium, ayant besoin d’un pit-stop de 36 heures, n’est pas vraiment un grand exploit au regard des normes que nous nous fixons.

“Puis la voiture qui était presque toutes les sessions [in Baku] nulle part. Ensuite, pour être honnête, rouler en troisième et même essayer de le faire était bien.

« Mais il n’est tout simplement pas acceptable que nous ne mettions pas la voiture dans une position performante après le départ, ou après les arrêts au stand. C’est juste que nous perdons des secondes après les secondes.

