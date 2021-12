Toto Wolff et Lewis Hamilton tous deux Gala de remise des prix SNUB FIA

Toto Wolff et Lewis Hamilton ont fait valoir leur point de vue haut et fort car aucun des deux n’assistera au gala de remise des prix de la FIA à Paris jeudi soir.

La bataille du Championnat du monde 2021 s’est terminée par une controverse lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, Mercedes et Hamilton en ressortant du côté des perdants.

Hamilton avait contrôlé une grande partie de la course et semblait en route pour ce huitième record du monde, mais la chute tardive de Nicholas Latifi a tout changé avec la sortie de la voiture de sécurité.

Le rival pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, s’est présenté pour des pneus tendres frais et a conservé la P2, mais il y avait un point d’interrogation sur les chances de reprendre la course, alors qu’il y avait également plusieurs coureurs doublés entre les protagonistes du championnat.

En fin de compte, il y aurait un dernier tour de course, mais l’appel sans précédent a été lancé pour effacer uniquement les pilotes séparant Verstappen et Hamilton, permettant à Verstappen d’utiliser ses pneus plus frais et de dépasser au virage 5, à partir de là pour capturer son premier championnat du monde.

Wolff s’était disputé avec le directeur de course Michael Masi à la radio au sujet de sa décision, ordonnant que Hamilton soit réintégré en tant que vainqueur. Deux appels après la course ont ensuite été annulés.

Mercedes a déposé son intention de faire appel du retrait de l’une de ses réclamations initiales, concernant l’article 48.12 du règlement sportif, qui détermine que toutes les voitures doublées doivent passer la voiture de sécurité, si les voitures doublées peuvent désormais dépasser, l’instruction est distribuée sur la messagerie officielle.

L’équipe a depuis décidé de ne pas aller jusqu’au bout, suite à une promesse de la FIA d’enquêter sur les événements d’Abou Dhabi – mais cela ne signifie pas que Mercedes a pardonné et oublié.

La FIA organisera sa cérémonie de remise des prix jeudi soir pour clôturer la saison 2021, mais ni le patron de l’équipe Mercedes, ni Wolff, ni Hamilton ne seront présents, malgré le fait que Mercedes ait remporté le championnat des constructeurs pour une huitième saison. successivement.

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, sera là pour récupérer le trophée à la place de Wolff.

Les trois meilleurs pilotes du classement final sont tenus d’y assister en vertu de l’article 6.6 du règlement sportif, mais malgré le fait d’avoir terminé P2, Hamilton a suivi son patron en snobant le gala.

S’adressant aux médias jeudi, Wolff a déclaré, cité par Motorsport.com : « Nous ne serons pas là tous les deux, je ne serai pas là à cause de ma loyauté envers Lewis et à cause de ma propre intégrité personnelle.

« Mais nous serons représentés en tant qu’équipe par James Alison, qui remportera le trophée au nom de tous les habitants de Brackley et de Brixworth qui devraient célébrer notre huitième titre consécutif de champion du monde, qui méritent d’être célébrés, car c’est une réalisation fantastique. dont nous sommes très fiers.

« D’une certaine manière, j’essaie de compartimenter la colère sur l’issue du championnat des pilotes de F1 et, de l’autre côté, la fierté et la joie d’avoir réalisé quelque chose d’inédit et qui doit être célébré.

Cela fait suite à l’absence de Mercedes de la séance photo des «champions» de la FIA, où leurs deux challengers vainqueurs du titre devaient rejoindre une foule d’autres voitures victorieuses de diverses catégories.

La voiture double vainqueur du championnat de Formule E de Mercedes n’était pas non plus présente pour le tournage.

